IDC, EMEA bölgesinde (Avrupa, Orta Doğru ve Afrika) yer alan tablet pazarında olacak olan satışlarla ilgili yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre 2021 yılının ilk çeyreğinde bu bölgelerde ki pazarlarda tablet satışlarının %17 oranında artacağı açıklandı. IDC, bu artışın nedenini dünyayı saran virüs nedeniyle insanların evden çalışması ve eğitim görmesine bağlıyor.

Konuyla ilgili IDC Müdürü Nikolina Jurisic “Eğitim için hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilere yüksek hacimlerin sevk edilmesi, pazarı şekillendirecek.” şeklinde açıklamada bulundu. Bununla birlikte yaşanacak olan bir çip kıtlığı satışları sekteye uğratabilir ancak şuan için böyle bir sorun ortada bulunmuyor.

Raporda 2021’in ilk çeyreğinin tablet satışları konusunda iyi geçeceği ancak ilerleyen çeyreklerde bu durumun ne olacağı henüz bilinmiyor. Ayrıca ilk çeyrekten sonra bu bölgedeki tablet satışlarında yıllık %10,5 bir düşüş bekleniyor. Bazı analistlere göre kullanıcıların tabletlerin sınırlı özelliklerinden dolayı dizüstü bilgisayarları tercih edeceğini tahmin ediyor.

Ancak Android, iOS ve Windows bir bilgisayarın verebileceği tüm özellikleri sağlarsa tablet satışlarının oldukça fazla artması bekleniyor. Özellikle eğitim için Office ve buna benzer diğer uygulamaların kullanabilirliği daha fazla kolaylaşması gerekiyor.