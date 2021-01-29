Tablet Satışları En Yüksek Rakamlara Ulaştı!

2020 yılı virüs salgını nedeniyle birçok sektör de maddi anlamda çok zor geçti. Ancak bu durum bir yandan kullanıcıları evden çalıştırdı ve tablet, dizüstü bilgisayar gibi cihazlar almaya sürükledi.

İşte bugün Canalys tarafından tablet satışlarıyla ilgili yeni bir rapor yayımlandı. Yayınlanan rapora göre tablet satışları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde dünya genelinde 52,8 milyon oldu. Bu oran bu yıla kadar en yüksek rakam oldu.

Ayrıca analize göre 2020 yılının dördüncü çeyreğinde Chromebook satışlarıda 11.2 milyon ile rekor kırdı. 2020 yılı boyunca ise Chromebook satışları 30.7 milyon oldu. 2019 yılına göre iki kat daha fazla artış görülen Chromebook satışları virüs nedeniyle oldukça artmış durumda.

Apple, 19.2 milyon adet iPad satışıyla birlikte 2020 yılının dördüncü çeyreğinde en çok tablet satışı yapan şirketler arasında ilk sırada yer aldı. Ayrıca Samsung‘u yıl bazında ve çeyrek bazında iki kez geride bıraktı.

Lenovo için ise durum bir hayli iyi. Şirket için 2020’nin dördüncü çeyreğinde satışlarını %125 arttırak 5.6 milyona çıkardı. Listenin ilk beşinde yer alan Lenovo‘yı, Huawei bütün yasaklara rağmen geçti. Huawei, Google yasaklarına rağmen 2020’nin dördüncü çeyreğinde %24 düşüş yaşadı. Böylelikle Amazon ve Lenovo‘nun yükselmesine yol açtı.

Canalys, aynı zamanda PC ve dizüstü bilgisayar raporlarını da açıkladı. Dünya genelinde Lenovo, 87 milyon dizüstü bilgisayar satışı gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. 2020 yılının son çeyreğinde dünya genelinde %17 bir artış sağlandı.