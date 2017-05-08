Tablete Whatsapp Nasıl İndirilir ve Kurulur?

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ı Tablet bilgisayarımda nasıl kullanırım diyorsanız bu konu tam size göre. WhatsApp, mesajlaşma uygulamasını bir tablete yükleyemediğinizi söylüyor; Aksini söylüyoruz. WhatsApp’ı bir Android tabletinde, bir SIM’li olsun olmasın kurmak için yardım kılavuzumuzu okuyun.

WhatsApp, akıllı telefonlar için tasarlanmışken, WhatsApp Web‘i tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve PC’lerden WhatsApp hesabınıza erişmenizi sağlar. Ancak WhatsApp hesabı oluşturacak bir akıllı telefonunuz yoksa ve bir tabletten çalıştırmak istiyorsanız ne olacak?

Bir tablet kullanarak arama yaptığınızda Google Play Store‘da WhatsApp bulamazsanız da, uygulamanın yanına yükleyebileceğiniz ve WhatsApp’ı kullanabileceğiniz bir yol var. Bu yaklaşımla kurulumu çalışmaya devam ettirmek için güncellemeleri de yüklemek zorunda olduğunuzu düşünürsek elinizde çalışan bir telefon numaranız olması gerekiyor.

Tabletinizde bir SIM yuvası varsa ve bir veri planıyla kullanıyorsanız, iyi haber şu anda yedek bir telefon numaranızdır. Wi-Fi tabanlı bir tabletse, belki de WhatsApp’u kullanmayan ve telefon numarasını “ödünç alabileceğiniz” bir akrabanız olabilir veya herhangi bir mobil operatöründen temin edebilirsiniz.

Telefon numarası sınırlamasını aşmanın bir yolunun olduğunu varsayarsak, İşte WhatsApp’ı bir tablete nasıl yükleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

WhatsApp’ı Android tabletine sideload yöntemi ile yüklemek

• Ayarlar, Güvenlik’i açın ve ‘Bilinmeyen kaynaklar’ seçeneğini etkinleştirin. Bu, Google Play dışındaki uygulamaları yüklemenizi sağlar ve varsayılan olarak güvenliğiniz için devre dışı bırakılmıştır. WhatsApp’ı yükledikten sonra bu ayarı devre dışı bırakmanızı öneririz

• Tarayıcıyı başlatın ve WhatsApp APK’yı arayın. Androidapksfree.com‘u seçmiş olsak da, döndürülen arama sonuçlarının herhangi birini de tıklayabilirsiniz.

• Aşağı kaydırın ve WhatsApp APK’nın en son sürümünün indirme bağlantısına dokunun. Sayfada ayrıca, aynı zamanda indirme bağlantılarına sahip çeşitli reklamlar gösterileceğini unutmayın; bu nedenle, doğru olanı seçtiğinizden emin olun.

• APK‘nın indirilmesi için bir süre bekleyin, ardından ekranın üst kısmındaki bildirim çubuğunu aşağı çekin ve APK’nın indirildiği bildirimini seçin

• WhatsApp‘ı yüklemek ve açmak için sırayı takip edin.

• Bilinen Welcome to WhatsApp ekranıyla karşılaşacaksınız. ‘Katılıyorum ve Devam Ettir’e dokunun

• Tabletlerin desteklenmediğini belirten bir açılır pencere görürseniz, Tamam’ı tıklayın.

• Bulunduğunuz ülkeyi seçin ve başka bir WhatsApp hesabı tarafından halihazırda kullanılmayan geçerli bir telefon numarası girin, daha sonra İleri’ye, Tamam’a dokunun.

• WhatsApp genellikle otomatik olarak algılayıp sizin için buraya ekleyecek bir doğrulama kodu içeren bir telefon numarasına bir metin mesajı gönderebilir. Tabletiniz üzerinde bulunan bu telefon numarası için SIM’e sahip olmadığından bu gerçekleşmeyecek, bunun yerine Beni ara‘yı seçin.

• Telefonunuza cevap verin ve verilen altı basamaklı doğrulama kodunu girin, ardından tabletinizde WhatsApp‘ı kurmak ve başlatmak için istemleri takip edin

• WhatsApp, Kişiler uygulamasındaki kişileri arar; bu kişileri, onları aramak için kullanamazsanız bile tabletinizde halen mevcut olacaktır. Bu uygulamayı başlatın ve WhatsApp kullanarak iletişim kurmak istediğiniz kişilerin adlarını ve numaralarını girin

• WhatsApp güncellendiğinde zaman zaman tabletinizde kurulu olan uygulama artık çalışmıyor mesajı göreceksiniz. Google Play dışına yüklendiğinden otomatik olarak güncellenmez. Bunun yerine, APK’nın en son sürümünü aramak ve yukarıdaki adımları kullanarak yeniden kurmanız gerekir.