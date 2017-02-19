TAG Heuer, En Karmaşık Android Wear Akıllı Saatini Duyurabilir

TAG Heuer, ilk Android Wear akıllı saati olan TAG Heuer Connected‘ı duyurmasından bu yana iki yıl geçti. Şimdi, şirketin bazı çok özel özellikler sunacak yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığı haberleri geliyor.

Android Central‘a göre, yeni Android Wear 2.0 saati yaklaşık bir ay içinde duyurulabilir ve “TAG Connected Modular” olarak adlandırılıyor. Saati özel kılan ise, “kolaylıkla değiştirilebilecek çeşitli kayışlar ve klipsler ile komple özelleştirilebilir göstergeler” sunması. Gerçekten de göstergeler değiştirilebiliyorsa, bu saatin etkin olarak üç bileşende olacağı anlamına gelir: saat çantası, gösterge ve hareket. Bu fikri biraz daha sağlamlaştırmak için Modüler özelliği saati analog bileşenlerle daha geleneksel bir saate dönüştürme seçeneği de sunması demek. Bu tasarım, Tag Heuer‘ın akıllı saatini son derece karmaşık ve son derece özelleştirilebilir yapacaktır.

Mobil Dünya Kongresi‘ne az bir zaman kaldığı düşünüldüğünde firmanın yeni saatini bu etkinlikte açıklaması muhtemel.