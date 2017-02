Take On Mars Sistem Gereksinimleri

Take On Mars, beklenenden erken geldi ve diğer modern sürüm oyunlarına kıyasla oldukça düşük bir donanım gereksinimi var. Take On Mars, 4GB RAM ile birlikte bir i5 işlemci ve önerilen özellikleri karşılamak için bir Nvidia GTX 560 veya AMD HD 7750 gerektiriyor. Bu donanım ayarı, 1080p ekran çözünürlüklü monitörde yüksek grafik ayarlarında 60FPS civarında bir görüntü verecektir

Take On Mars konusu ise, Rover Operatörünün yerine oturmanıza ve çeşitli, tamamen simüle edilen mobil Rovers’ı ve sabit Lander’ları kontrol etmenize olanak tanır. Bu bilimsel cephaneliğinizle, Mars’ın uzak geçmişinin sırlarını çözerek, her bir yerde sayısız Bilim Görevleri’nden geçeceksiniz.

Take On Mars Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 2.4GHz ya da AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+

Ekran kartı: Nvidia GeForce 8800 GT ya da AMD Radeon HD 3870

Ram: 2 GB

İşletim sistemi: Windows Xp, 32 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı 2 GB

Take On Mars İdeal Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-680 3.6GHz ya da AMD Phenom II X4 805

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 560 ya da AMD Radeon R7 360

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı 2 GB

Take On Mars Oyunu Videosu (Trailer)