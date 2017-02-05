Take On Mars Sistem Gereksinimleri

Take On Mars, beklenenden erken geldi ve diğer modern sürüm oyunlarına kıyasla oldukça düşük bir donanım gereksinimi var. Take On Mars, 4GB RAM ile birlikte bir i5 işlemci ve önerilen özellikleri karşılamak için bir Nvidia GTX 560 veya AMD HD 7750 gerektiriyor. Bu donanım ayarı, 1080p ekran çözünürlüklü monitörde yüksek grafik ayarlarında 60FPS civarında bir görüntü verecektir
Take On Mars konusu ise, Rover Operatörünün yerine oturmanıza ve çeşitli, tamamen simüle edilen mobil Rovers’ı ve sabit Lander’ları kontrol etmenize olanak tanır. Bu bilimsel cephaneliğinizle, Mars’ın uzak geçmişinin sırlarını çözerek, her bir yerde sayısız Bilim Görevleri’nden geçeceksiniz.
Take On Mars Minimum Sistem Gereksinimleri
Take On Mars İdeal Sistem Gereksinimleri
Take On Mars Oyunu Videosu (Trailer)