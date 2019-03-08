Akıllı telefonlarda satış fiyatları bir hayli artış göstermeye başladı. Özellikle yeni akıllı telefonları düşünecek olursak artık rekor fiyatlara satışların yapıldığını görüyoruz. Söz konusu modeller amiral gemisi akıllı telefonları olunca, çıta biraz daha yukarı taşınıyor. Hal böyle olunca peşin akıllı telefon alma fikri yavaş yavaş kayboluyor.

5000 TL barajını aşan amiral gemisi modeli akıllı telefonlarını satın almak kolay değil. Fakat bu kısımda kullanıcıların önüne çıkan farklı bir engel daha var. Tahmin edebileceğiniz gibi bu engel Taksitli Telefon yasası. Ayrıca bkz: 5.000 TL’ye alınabilecek en iyi telefon

Geçtiğimiz yıllarda alınan bir kararla beraber akıllı telefonlarda taksit imkanının önüne geçilmiş ve kredi kartıyla Taksitli Telefon almak yasaklanmıştı. Bu durumu da göz önüne aldığımız zaman, amiral gemisi akıllı telefonların fiyatları bir hayli göz dolduruyor. Peki, telefonları taksitle almak mümkün değil mi? İlla peşin mi almak lazım? Açıklayalım.

Alışveriş Kredisiyle Taksitli Telefon

Her ne kadar telefonlar için taksit döneminin bittiğini söylesek de bunun için bazı alternatif yöntemlerde sunulmadı değil. Alternatifler arasında ilk başvurulan yöntem ise alışveriş kredisi yöntemi. Alışveriş kredisi sistemi sayesinde, telefon için kredi çekiyor ve taksitli bir şekilde akıllı telefonunuzu alabiliyorsunuz.

Bunun için hem mağazalar hem de e ticaret siteleri bazı avantajlar sunuyor. Genel olarak sistemin işleyişi ise aynı. Telefonu alacağınız mağazanın anlaşmalı olduğu banka üzerinden kredi çekiyorsunuz. Diyelim ki telefonunuzu MediaMarkt üzerinden alacaksınız. Bu durumda anlaşmalı banka olarak Denizbank üzerinden kredi çekebiliyorsunuz.

Bunun için mağaza içerisinde yer alan, bankanın kredi bölümüne başvurabileceğiniz gibi cep telefonunuz ve TC kimlik numaranız üzerinden de başvuru yapabiliyorsunuz. Başvurunuzun ardından telefonunuza gelen onay SMS’ini almanız gerekiyor. Ardından Mediamarkt sitesinden ya da mağazasından alışverişinizi yapıyorsunuz. Ardından Denizbank şubesine giderek ödemenizi taksitlendirebiliyorsunuz. 3500 TL’ye kadar olan akıllı telefonlarda 12 aya kadar taksit yapılabiliyor. Bu fiyatın üzerine çıkan akıllı telefonlar için de 6 aylık bir taksit imkanı sunuluyor.

Aynı durum e ticaret siteleri için de geçerli. Hepsiburada, Gittigidiyor gibi siteler üzerinden de akıllı telefon alırken yine TC kimlik numaranız ile kredi başvurusu yapıyorsunuz. Başvurunun onaylanması durumunda alışverişinizi gerçekleştiriyorsunuz ve ödemelerinizi belirlenen şekilde yapıyorsunuz.

Operatör Üzerinden Taksitli Telefon

Kredi kartına taksit imkanı bitmiş olsa da tek yöntem alışveriş kredisi değil. Bunun yanında operatörler üzerinden akıllı telefon alma dönemi de devam ediyor. Turkcell, Türk Telekom gibi firmalar üzerinden, faturanıza dahil olarak aylık ücretler karşılığında akıllı telefonlarınızı alabiliyorsunuz.

Tabii ki burada dikkat etmeniz gereken nokta, akıllı telefonlar için oluşan fiyat farkları. Operatör üzerinden taksitle alınan akıllı telefonların fiyatları genelde 500-1000 TL arasında daha yüksek oluyor. Vade sayısı arttıkça fiyat farkının da arttığını görüyoruz. Bu noktada dikkat edilecek tek kısım oluşan fark.

Belli Mağazalardan Almak

Son olarak belli başlı mağazalar üzerinden Taksitli Telefon almanın mümkün olduğunu belirtelim. Eski usul senet sistemine benzer bir şekilde satış yapan mağazalar var. Ev Shop gibi adresler üzerinden bu şekilde taksit kullanarak akıllı telefonları alabilirsiniz. Burada kötü olan nokta ise hemen her akıllı telefon modeline ulaşmanız mümkün olmuyor. Öyle ki bu mağazalarda her akıllı telefon modeli bulunmuyor.