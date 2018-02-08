Yeni akıllı telefon modelleri içerisinde belki de en çok merak edilen serilerden biri Galaxy Note 9 akıllı telefonları. Note 7 olayında yaşanan sorunların hemen ardından gelen Note 8 akıllı telefonlarında istenen başarının elde edilmiş olması ve akıllı telefonların tasarımsal açıdan da sonsuz ekran teknolojisine geçmiş olması, yeni modelin daha da merak edilmesine neden oldu.

Henüz Samsung yeni model için açıklamalar yapmış değil ancak Galaxy Note 9 akıllı telefonları için sızdırılan taslaklara göre konsept çalışmaları hazırlanmaya başladı. Bunlardan birisi de dün itibariyle yayınlandı.

Galaxy Note 9 Konseptinde Dikkat Çeken Detaylar

Şimdiye kadar sızıntılarla ve paylaşılan patent görsellerinde yer alan detaylarla hazırlandığı belirtilen Galaxy Note 9 konsept videosunda, önemli birçok detay dikkat çekiyor. Konsept videosunda ilk olarak dikkat çeken kısımda ekranlar. Tıpkı Note 8 modelinde olduğu gibi sonsuz ekran teknolojisini kullanmaya devam edeceği düşünülen markanın, bu modelde tamamen ekrana yer vereceği belirtiliyor.

Telefonların hem yanlardan hem de alt ve üst kısımlarından çerçevesiz olduğu görülecek. Konsepte göre yeni tasarım bazı alışkanlıkların değişmesini de sağlayacak. Mesele kamera ve hoparlör gibi kısımlar ekranın üst kısmına yerleştirilecek ve ekran üzerinde yer alacak. Ancak konsept videosunda bu kısımda herhangi bir çıkıntıya yer verilmediği görülüyor. Galaxy Note 9 akıllı telefonları için bu çıkıntı alanının kullanılmayacak olması, daha önce paylaşılan patent görsellerini de desteklemekte.

Ekran kısmını bir kenara bıraktığımız zaman arka kapakta yine çift kamera kullanılacağının öngörüldüğünü görüyoruz. Fakat bu kez kameraların üst üste sıralanacağı ve parmak izi sensörü bölümünün bulunmayacağı düşünülmüş. Muhtemelen parmak izi sensörlerinin ekran üzerinde yer aldığını göreceğiz. Note 8 akıllı telefonları ile oldukça benzeyen tuş yerleşimi kullanacağından söz edilen akıllı telefonun, 3,5 m jak girişini kullanacağına da yer vermiş.

Jak girişine yer verilecek olup olmadığı konusunun hala soru işareti olarak kaldığını da ekleyelim. Samsung’un yeni modellerinde bu gibi bir seçim yapmaması beğenilmiş olsa da son dönemde tasarımda özgürlük elde etmek için birçok markanın 3,5 mm jakı çıkardığını görüyoruz. Galaxy Note 9 modelinde de böyle bir seçim yapılabilir.

Yaz aylarında görmeyi umut ettiğimiz yeni akıllı telefonların konsept videosunda yer alan detaylar bu şekilde. Bunun dışında telefonlar hakkında detaylar gelmeye devam ettikçe, sitemizde yer vereceğiz.