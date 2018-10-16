Huawei‘nin büyük Ekim etkinliği bizlere telefon tanıtımından daha fazlasını sundu. Bu tanıtım etkinliğinde Huawei Watch GT saati duyuruldu. Çinli yapımcı Huawei Watch GT adı verilen akıllı saat ile bizlere çok fazla şey vaat ediyor. Yepyeni bir akıllı saat olan Huawei Watch GT mükemmel batarya ömrüne, ve ihtiyaç duyduğunuz tüm etkinlik takibine dair söz veriyor.

Huawei’nin kendi LightOS platformuna (ve Google’ın İşletim Sistemine değil) dayanan Watch GT düşük güç ve yüksek güçlü işlemcilere sahip bir Cortex-M4 yonga seti tarafından destekleniyor.

Bunlar sadece Huawei Watch GT’nin uzatılmış batarya ömrüne izin verir. Sadece kalp atışı takibi ve haftada 1:30 saat ve haftada 22 saat sürekli egzersiz yaparsanız (2 dakika) GPS, kalp atış hızı algılama özelliğine sahiptir. Hatta ekranda sürekli gösterilir.

Huawei Watch GT çift taçlı klasik bir görünüme sahip ve seramik çerçeveli 316L paslanmaz çelikten üretilmiştir. 5ATM su direncine sahiptir. 454x454px çözünürlükte 1,39 inç AMOLED ekran özellikleri de oldukça dikkat çekicidir.

Huawei Watch GT’nin alt kısmında 6 LED kullanan bir optik kalp atış hızı sensörü var. Huawei’nin kalp atış hızınızı okumada daha verimli olacağına ve zaman içinde öğreneceğine söz veren Truseen 3.0 teknolojisi ile desteklenmektedir.

Watch GT doğal olarak GPS özelliği ile birlikte bizlere sunulur. Bunu Huawei’nin Sağlık Asistanı uygulamasıyla birlikte günlük aktivitelerinizi ve antrenmanı izlemek için kullanabilir. Ayrıca yerleşik bir altimetre, adım ve uyku takibi de var.