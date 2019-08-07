Tanıtım Öncesi Galaxy Note 10 Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus amiral gemisi akıllı telefonlar bugün tanıtılacak. Cihazların tanıtılma zamanı yaklaştıkça telefonlarla ilgili yeni detaylar çevrimiçi olarak ortaya çıkmaya devam ediyor.

Akıllı telefonların sızdırılmış görüntüleri, cihazlar ile S-Pen kalemini gün yüzüne çıkarıyor. Aynı zamanda telefonlar arasındaki boyut farkını vurguluyor. Telefonun özelliklerini vurgulayan sızan slaytların görüntüleri, Galaxy Note 10’un bir bilgisayar, bir oyun konsolu ve bir film stüdyosu gibi kullanılabileceği bir tasarımı ortaya koyuyor.

Aynı zamanda hızlı şarj desteği, akıllı batarya optimizasyon algoritmaları ve hava hareketleri için desteklenmiş yükseltilmiş bir S Pen geliyor. S Pen ile ilgili daha önce yapılan sızıntı, kullanıcıların ekrana dokunmak zorunda kalmadan telefonun kullanıcı arayüzünde gezinmelerine izin vereceğini iddia etti.

Yeni sızdırılmış tanıtım slaytları, kullanıcıların fotoğrafları tıklayabilmelerini ve onları metne dönüştürmek, düzenlemek ve el yazısı eklemek için kullanmalarına izin vereceğini gösteriyor.

Ses yakınlaştırması özelliği, sızan görüntülerle ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Video kaydederken kristal netliğinde ses yakalamak için üç ayrı mikrofona sahip olacak. Kullanıcılar vizörde bir alanı yakınlaştırdıklarında, telefon o yönden gelen ses sinyallerini otomatik olarak netleştirecek.