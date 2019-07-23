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Tanıtım Öncesi Honor 9X Pro Hakkında Yeni Detaylar Var!

Bugün tanıtılması beklenen Honor 9X Pro'nun birkaç özelliği daha gün yüzüne çıktı. Üstelik aralarında cihazın fiyatı da bulunuyor...

By Muhammed Arslan

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Tanıtım Öncesi Honor 9X Pro Hakkında Yeni Detaylar Var!

Kısa süre önce Honor 9X Pro’nun Çin online satış mağazası olan Vmall sitesinde teknik çizimlerinin paylaşıldığını gördük. Site telefonun teknik çizimlerini gün yüzüne çıkardı. Bugün ise cihazın fiyatlandırmasının yanı sıra özelliklerinin tamamını ortaya çıkaran China Telecom mağazasında yer aldı.

Hem Honor 9X hem de Honor 9X Pro akıllı telefonları bugün resmi olacak. Çin telekom şirketinin Tianyi mağazası listesine göre, HLK-AL00 model numarasına sahip Honor 9X Pro, 8GB + 128GB depolama ve 8GB + 256GB depolama seçenekleriyle gelecek. Üst sürümü 435 dolar civarında fiyat etiketi taşıyacak.

Honor 9X Pro, Phantom Blue, Phantom Violet ve Magic Night Black renk seçeneklerinde gelecek. Ayrıca, bu liste ayrıca, telefonun 25 Temmuz’da Çin’de piyasaya sürüleceğini ve cihazın Phantom Mavi renk seçeneğindeki görüntüsünün de listede mevcut olduğunu gösteriyor.

Honor 9X Pro Resmi Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Cihazın özellikleri arasında FullHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlükdestekli, büyük bir 6.59 inç IPS LCD ekran yer alıyor. Donanım olarak, bir Kirin 810 yonga seti var. Kutudan Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1.1 ile çıkacak.

Kamera bölümünde ise bir 16MP sensör, 48MP ana kamera ve 2MP sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu var. Ön tarafında ise 16MP sensörlü açılır bir selfie kamerası bulabiliriz. Aynı zamanda AI baz yüz kilidini de destekleyecek ve güvenlik seviyesini artırmak için ekran içi parmak izi sensörü de bulunuyor.

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