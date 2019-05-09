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Tanıtım Öncesi Realme X ve Realme X Lite Bütün Özellikleri Sızdırıldı

Realme'nin en yeni akıllı telefon serisi Realme X ve Realme X Lite modellerinin özellikleri, tanıtıma birkaç gün kala bütünüyle sızdırıldı...

By Muhammed Arslan

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Realme X

Realme, yakında iki yeni akıllı telefonu piyasaya sürerek. Bunlar Realme X ve Realme X Lite. Nereyse hergün şirketten gelen bir açıklama ile yeni özelliklerini öğrenmeye devam ediyorduk ki, cihazın TENAA listelemesi sızdırıldı. Artık tanıtım öncesinde Realme X ve Realme X Lite cihazlarının tüm özelliklerine sahibiz.

Güncellenen listeler Realme X ve X Lite akıllı telefonların tüm özelliklerini ortaya koyuyor. X Lite, RMX1851 model numarasına sahip. 4GB ve 6GB RAM bellek çeşitleri var. Öte yandan listede üst seviye Realme X‘in sadece 4GB RAM varyantı gösteriliyor. Bununla birlikte, cihazın 6GB ve 8GB RAM çeşitlerinde de gelmesi bekleniyor.

Her iki cihaz da Android 9.0 Pie tabanlı ColorOS 6.0 arayüzü mevcut. Ayrıca Realme X akıllı telefonların VOOC 3.0 flaş şarj teknolojisini de muhtemelen destekleyecek.

Realme X Lite Özellikleri

6.3 inç FullHD+ (2340 × 1080 piksel) IPS ekrana sahip olacak ve 10nm Qualcomm Snapdragon 710 Mobil Platform tarafından desteklenecektir. Cihaz arka tarafında f/1.7 açıklıklı 16MP birincil kamera ve f/2.4 açıklıklı 5MP ikincil kamera sunuyor.

Tanıtım Öncesi Realme X ve Realme X Lite Bütün Özellikleri Sızdırıldı

Selfieler için, su damlasındaki çentikte 25MP’lik ön kamera yer alıyor. 4.045mAh batarya ile desteklenecek ve MicroUSB 2.0 portu ile gelecek.

Realme X Özellikleri

Realme X’e ise, çentik veya çerçeve olmadan boydan boya bir ekrana sahip. Şirket, cihazda %91.2 oranına sahip AMOLED ekran ile geleceğini onayladı. Donanım olarak 2.2GHz’de ayarlanmış, belirtilmemiş bir sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek.

Tanıtım Öncesi Realme X ve Realme X Lite Bütün Özellikleri Sızdırıldı

Samsung’un 8nm FinFET işlemi üzerine kurulu en yeni  Qualcomm Snapdragon 730 Mobil Platformu olması bekleniyor. Kameralarda da 48MP + 5MP olmak üzere çift kamera kurulumu var. Ayrıca 16MP’lik oldukça düşük selfie kamerası mevcut.

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