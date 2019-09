Tanıtım Öncesinde Huawei Mate 30 Pro Bütün Özellikleri Sızdırıldı!

Çin teknoloji devi Huawei, bugün Almanya’nın Münih kentinde merakla beklenen Mate 30 akıllı telefon serisini piyasaya sürecek Mate 20 serisinde olduğu gibi, Huawei’nin Mate 30, Mate 30 Pro ve Mate 30 Lite olarak adlandırılan üç faklı telefonu tanıtması bekleniyor.

Hintli popüler kaynak Ishan Agarwal, Huawei Mate 30 Pro telefonunun bütün özelliklerini ve teknik çizimlerini sızdırdı. Kaynağa göre, akıllı telefonun ön tarafında geniş çentikli 6,53 inç FHD+ ekran bulunuyor.

Mate 30 Pro’nun arkasında dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Kameralar yuvarlak bir hazne içerisinde yer alırken, flaş uzunca bir şekilde telefonun sol üst kenarına dikey şekilde yerleştirilmiştir.

Exclusive Full Renders of the #HUAWEI #Mate30Pro! Which colour do you like the most? And yes, Slow-Mo at 7680fps@720p and 960fps@1080p along with A LOT of Camera features, all detailed in the specification sheet attached below. Could this become the best camera/video phone? pic.twitter.com/ClBy3XWZll

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 19, 2019