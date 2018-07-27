Tanıtımına Sayılı Günler Kalan Meizu 16 ve 16 Plus Tüm Özellikleri Belli Oldu!

Meizu, Meizu 16 serisini 30 Temmuz Pazartesi günü başlatmaya hazırlanıyor. Davetlerin gönderilmesinden sadece bir gün önce bir TENAA listesi ikilinin özelliklerinin neredeyse tamamını ortaya çıkardı. TENAA üzerinde ilk görüldüğünde sadece birkaç özelliği bilinen telefonların artık tüm özelliklerini biliyoruz desek yanlış olmaz.

TENAA listesi bugün Meizu 16 ve Meizu 16 Plus‘ın tüm özelliklerini içerecek şekilde genişletildi. Nihayet lansman etkinliğinde bizi vay edebilecek bazı yazılım özellikleri haricinde cihazlarla ilgili her şeyi biliyoruz. Gerçek bir amiral gemisi olacak Meizu 16 Plus modeli 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip bir Snapdragon 845 yonga setine sahiptir. Ekranı 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.5″ Super AMOLED panelden oluşur. Ayrıca ekran altında bir parmak izi okuyucusu da vardır.

Arka tarafta telefonun ek olarak 20MP birime sahip 12MP ana kamerası ve süper net selfieler için bir başka 20MP sensör ön tarafta bulunur. MCharge hızlı şarj desteği ile ortalamanın üzerinde bir 3750 mAh batarya Flyme arayüzlü Android 8.1 Oreo ile telefona güç sağlar.

Ve daha önce Snapdragon 710’u alacağı düşünülen Meizu 16 ise TENAA listesinde bir Snapdragon 845 listeler.

Teknik özelliklerin geri kalanı 6″ ekran ve 2950 mAh batarya hariç daha büyük olan sürümle birebir aynıdır.

Bu arada bir başka ilginç bilgi ise yine bugün Weibo’ya geldi. Etkileyici bir oran olan yüzde 91.18 ekran-gövde oranını ortaya koyan bir görüntü sızdırıldı.