Tarayıcınıza Olmazsa Olmaz 5 Eklenti

Günümüz çerçevesinde tarayıcı kullanım oranları oldukça fazladır. Bilgisayarı olan her birey mutlaka tarayıcısını kullanmaktadır diyebiliriz. Kullanım oranı olarak da yine Chrome ve Firefox tarayıcısı da en sık kullanılan tarayıcılar arasında yer almaktadır. En sık kullanılanlar da tabi ki Chrome tarayıcısıdır. Chrome tarayıcısı için gerçekleştirilen reklam kampanyası sonucunda firefox tarayıcısını gerçekten sollamıştır. Yine Firefox ve Chrome tarayıcıları kullanıcılara sunmakta olduğu profesyonel eklenti desteği sayesinde kullanıcılar tarayıcılarını kişiselleştirebiliyorlar ve daha fazla güvenlik, daha fazla gizlilik, daha fazla kolaylık olarak kullanıcıların faydasına oluyor. Bu yazımızda da tarayıcınız için olmazsa olmaz 5 eklentiden bahsedeceğiz.

Bu Eklentileri Mutlaka Kurun

Eklentiler kendi içlerinde alt kategorilere ayrılmaktadır. Güvenlik, gizlilik, erişebirlik, eğlence gibi değişim göstermektedir. En önemli eklentimiz reklam engelleme eklentisidir.

Ublock Origin: bu eklenti beraberinde her türlü site içerisindeki her türlü reklamı engellemiş olacaksınız. Ayrıca reklamlar ister flash tarzında ister farklı tarzda olsun engellenir.

Privacy Badger: Bu eklenti de gizlilik konusunda mutlaka tercih etmeniz gereken, en önemli eklentiler arasında yer almaktadır. Ziyaret ettiğiniz web siteleri tarayıcınız hakkında çerezlere sahip olabilmektedir. Yani sizin hangi web siteleri ziyaret ettiğinizi, nerelerde gezdiğinizi çok iyi biliyorlar. Privacy Badger eklentisi bu durumu ortadan kaldırıyor ve size tam bir gizlilik desteği sunuyor.

Güvenlik Eklentileri

Güvenik eklentileri olarak da mutlaka kullanmanız gereken eklentiler var. Örneğin Bitdefender güvenlik eklentisini kullanarak çeşitli virüsleri daha sisteminize yaklaşmadan engellemiş olursunuz.

HTTPS Everywhere eklentisi de web siteleri https olarak ziyaret etmenizi sağlar ve ekstra şifreleme içerdiğinden dolayı site ile aranızda gerçekleşen trafik şifreli olarak sağlanmaktadır. Bu sayede aslında kötü niyetli kişiler ağı koklama gibi hacker saldırıları gerçekleştirdikleri zaman sizin bilgilerinizi göremezler. Normal şartlar altında https olarak ziyaret etmediğiniz zaman siteler ile aranızdaki trafik inelenebiliyor ve bütün veri öğrenilebiliyordu. Örneğin kullanıcı adı ve şifreniz gibi önemli şifreleriniz, herşeyiniz öreniliyordu. İşte bu duruma engel olarak https everywhere eklentisini kullanabilirsiniz.

Disconnect Me eklentisi de yine size hem güvenlik hem de gizlilik sunmaktadır. Ayrıca güvenlikten ziyade web sitelerini ziyaret ederken veri tasarrufu yapmanıza da olanak tanımaktadır. Verileri daha tasarruflu bir şekilde kullanacağınız için kota aşımı gibi sorunlarla da karşılaşmanız oldukça güç olacaktır.