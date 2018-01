Bu yazımızda her türlü oyuncunun zamanını almış olan gelmiş geçmiş en iyi yarış oyunlarının bir listesini hazırlıyoruz.

Oyun sektöründe en eski ve yıllar geçse de popülerliğinden pek bir şey kaybetmeyen türlerden olan yarış oyunları, her dönemde en çok satanlar listesinde kendine yer edinmiş bazı markalar ortaya çıkarmıştır. İlk yıllarında yalnızca eğlence amaçlı çıkan bu oyun türü, yıllar geçtikçe simülasyon-arcade-simcade olarak üçe ayrıldı. Farklı türler daha fazla oyuncuyu kendisine bağlamayı başardı ve yarış oyunlarının popülerliği arttı.

Örnek verecek olursak PS3’ün God of War 3 ve The Last of Us gibi en çok beğenilen yapımlarının satış toplamları Gran Turismo 5’i zor zoraki yakalamıştı.

Son dönemde Gran Turismo Sport, Project CARS 2 ve Forza Motorsport 7 gibi oyunlar yükseliş gösteriyor. Çok satanlar listelerinde yerini almaya başlayan oyunlar, biz de bugüne dek çıkmış en iyi yarış oyunlarını sizler için bir araya getirip, bir nostalji yapalım dedik. İşte listemiz:

Lotus 3: The Ultimate Challange – 1992

Amiga’ların popüler olduğu zamanlarda piyasaya giriş yapıp, özellikle üçüncü yapımıyla insanların beğenisini kazanmıştı. Lotus oyuncuların gönlünde öyle bir yer edinmişti ki NFS gibi 3D oyunlar piyasaya çıktıktan sonra bile oynanmaya devam edildi. Önceki oyunlarından farklı olan üç araç arasından seçim yapabilme özelliği, sonsuza dek uzayan pistleri ve pit stopları ile Lotus 3’ü deneme fırsatını varsa, kaçırmayın!

Grand Prix 2 – 1996

Oyun tarihinin ilk donanım canavarı olarak nitelendirilebilecek olan Grand Prix 2’nin yapımcısı olan Geoff Crammond, sektörden uzunca bir süre önce çekildi. En başarılı yapımı olan 1994 F1 sezonunu tüm araç çeşitleri ve pistleriyle bilgisayarımıza taşımayı başarmıştı. Grand Prix 2 gelmiş geçmiş en iyi F1 oyunlarından biri olarak biliniyor.

Need for Speed: Porsche Unleashed – 2000

Yarış türünden oyunları seven birine, “Bir sonraki oyunun hangi NFS’ye benzemesini isterdin?” Sorusunu sorarsanız, alacağınız cevap büyük ihtimalle “Porsche Unleashed” olacaktır. Tüm Porche araçların karşınıza getiren oyunda harika manzaralar önünde yarışmak mümkün kılınmıştı ve serinin en iyi sürüş fizikleri oyuna dahil edilmişti. Bu oyundan sonra Electronic Arts seriyi satın alıp farklı seviyelere çıkarmıştı.

Colin McRae Rally 2.0 – 2000

PlayStation 1’in son dönemlerinde bir şaheser olarak karşımıza çıkan CMR 2.0, serinin ilk oyunundaki özellikleri farklı bir seviyeye çıkarmış ve bizlere o güne dek ki en gerçekçi ve en keyifli ralli oyununu sunmuştu. WRC’de bulunan tüm araçlar, birbirinden farklı alandaki ralliler ve oyunun sunduğu muhteşem kontrol hissiyle oyun o kadar tutuldu ki, daha sonra çıkan tüm oyun Colin McRae oyunları bu oyunla kıyaslandı. Tahmin edebileceğiniz gibi seri CMR 2.0’dan sonra düşüşe geçti ve seri her şeyi bünyesinde bulunduran DiRT’e dönüştü.

Need for Speed: Underground 2 – 2004

İlk çıkan Need for Speed: Underground oyununda sokaklara çıkıp illegal yarışlara dahil olabiliyor ve kullandığımız aracı dilediğimiz gibi modifiye edebiliyordu. Üstelik yaptığımız değişiklikler aracımızın sürüşüne de etki ediyordu. İkinci oyun tüm bu konsepti koruyarak üzerine keşif modu, daha büyük harita, daha fazla modifiye ve araç seçeneği eklendi ve NFS serisinin akıllara kazınan ilk oyunu olmayı başardı.

Tourist Trophy – 2006

Motosiklet oyunlarının Gran Turismo’su olarak adlandırılabilecek olan oyunun yapımı Polyphony Digital tarafından gerçekleştirilmişti. Eski dönemlerin klasik modellerinden günün yol canavarlarına kadar her çeşit motosikleti bünyesinde barındıran yapım, aynı zamanda 1080p çözünürlük destekleyen ilk oyunlardan biri olma özelliğini de koruyordu. Başarılı fizikleri ve günün şartlarına göre üst seviye grafikleri bulunan oyunun satışları, yapımcı firmayı yeni bir oyun geliştirmeye itecek kadar yüksek olmamıştı.

Burnout Paradise – 2008

Yarış oyunlarının yola eğlence amacıyla çıktığını söylemiştik. Yarış oyunlarının eğlence saçtığı zamanların en başarılı yapımcılarından olan Criterion Games tarafından geliştirilmiş olan Burnout Paradise da eğlence seven oyuncuların gönlünü fethetmişti. Kaza yapması bile keyifli olan oyunda, büyük bir şehrin içinde rakiplerimizle heyecanlı yarışlara dahil oluyor ve bu sırada karşımıza çıkarılan ağır çekim kaza sahneleriyle heyecanlanıyorduk. Aradan yıllar geçmesine rağmen yıllar sonra yarış oyunlarında bu denli eğlence veren bir oyun daha karşımıza çıkmadı.

Gran Turismo 5 – 2010

Gran Turismo serisinin ilk oyununu PlayStation One’da görünce ne yapacağımızı şaşırmıştık çünkü o günün oyunlarında bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda araç ve pist bulunuyordu. Gran Turismo’nun sunduğu araç ve pist seçenekler oyuncuları şaşkına çevirmişti. Özellikle ikinci oyunun çıkışıyla seviyeyi iyice yukarı çeken serinin en başarılı yapımı satış rekorlarına kimsenin erişemediği GT5 oldu. 800’ü aşkın araç ve onlarca piste ek olarak günlük aktiviteler ve PS3’ün sınırlarını zorlayan grafiklerle, serinin gelecekteki oyunları için bile bir kıyas noktası oluşturmayı başaran yapım, oldukça beğenilmişti.

Real Racing 3 – 2013

Oyun tarihinin en iyilerini bir araya getirdiğimiz için bir mobil oyunun da bu listede olmayı hak ettiğini düşündük. Bundan beş yıl önce ilk olarak iOS ve Android işletim sistemlerine ücretsiz olarak sunuldu ancak oyunun içerisinde sizi para harcamaya çeken mekanikler, oyunun grafiksel harikalığının, çok sayıda etkinliğin, araç çeşitlerinin ve güçlü araç fiziklerinin önüne maalesef geçmeyi başardı. Sürekli güncellemesi, yeni içeriklerle zenginleştirilmesi ve etkinlikleri ile akıllı telefonunuzda oynanabilir bir yarış oyunu olma özelliğini hala koruyor. Oyun fazlaca her kapladığı için düşük hafızaya sahip telefonlar için bu konunun problem olabileceğini belirtelim.

Assetto Corsa – 2014

Oyun sektörüne girişini ilk duyduğumuzda yeni bir çağ açacağı tahmin edilen oyun günümüzde sektörel simülatör olarak yoluna devam ediyor. NetKar Pro adlı yapımın temelleri üzerine kurulan yapım, oyun tarihinin en gerçekçi sürüş deneyimini bizlere sunuyor. Bir direksiyon setiniz varsa oyunun sunduğu gerçeklik hissini kısa sürede anlayabilirsiniz. Simülasyon tarzında bir oyun arıyorsanız, Assetto Corsa günümüzde bile sizi bu konuda tatmin etmeyi başaracaktır.

DiRT Rally – 2015

Colin McRae Rally ve DiRT serisinin yapımcısı olan Codemasters, daha önce hiç yapmadığı bir şey denedi ve oyunu Steam üzerinden erken erişime açtı. Oyun hakkında yapılan tüm eleştirileri dikkatle dinleyen yapımcılar, oyuncuların isteklerinin oyunu şekillendirmesine izin verdi ve karşımıza DiRT serisin en başarılı oyunu olan DiRT Rally çıktı. Tüm oyuncuların beğendiği oyun, harika grafikleri ve optimizasyonuna ek olarak, gerçekçi sürüş fizikleriyle diğer oyunlardan sıyrılmayı başarmıştı.

Forza Horizon 3 – 2016

Hepsi en ince noktasına kadar modellenen 500’ü aşkın araç, her adımı hareketli ve etkinliklerle doldurulmuş bir harita, harika grafikler, pilotlar arası düellolar gibi özelliklerle dolu olan Forza Horizon 3’ün PC çıkışının gerçekleşmesi tüm sektörü karıştırmıştı. Fiyat etiketinin hakkını sonuna kadar veren yapımda yüzlerce saat harcadıktan sonra bile yapılabilecek şeyler çıkıyordu. Forza Horizon 3’ün, daha çok simülasyon versiyonu olan Forza Motorsport 7 ile beraber bilgisayar platformuna gelen en iyi yarış oyunu olduğunu söyleyebiliriz.