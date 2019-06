Tarzınızı Ortaya Koymanızı Sağlayacak En Farklı Telefon Kılıfları

Telefon kılıfı günümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri. Telefonların git gide maddi değer kazandığı günümüzde, kılıfsız şekilde telefon kullanmak hem oldukça riskli hem de tercih edilmeyen bir yoldur.

Kılıfsız şekilde kullanılan cep telefonları kolayca çizilebilmekte, uçuşan mikro tozlar kamera ya da hoparlör kısmına girebilmekte ve kamera görüntüsünün bozulmasına, hoparlör çıkışında cızırtılara yol açabilmektedir. Tüm bu sorunlar ise oldukça şık ve farklı tasarımları ile zevkleri yansıtan telefon kılıfları ile kolayca çözülebilmektedir. Telefon kılıfları hem telefonlarınızı olası darbelere karşı korumakta ve çizilmeleri engellemektedir. Bu önemli işlevlerin ötesinde; oldukça şık, tarz ve trend telefon kılıfları ile tarzınızı ortaya koymanız da mümkün!

Telefon Kılıfı Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Telefon kılıfı seçerken kaliteye dikkat etmeniz gerekmektedir. Doğru kalitede olan telefon kılıfları, telefonunuzu ne kadar ince yapıya sahip olursa olsun maksimum şekilde koruyacaktır. Tarzınızı yansıtırken kullanabileceğiniz telefon kılıfları ise:

En sevilen kılıflardan biri olan üzerinde isminiz yazdığı kişiye özel simli sulu mavi rubber kılıf ile, şıklığınızı gençliğiniz ile buluşturabilirsiniz.

Ultra ince şeffaf kılıf ile telefonunuzu maksimum şekilde muhafaza edebilir ve kılıf olduğunu hissetmeniz telefonunuzu kolayca kullanabilirsiniz.

iPhone 6 ve 7 için ışıklı lensli siyah kılıf ile zarif tasarımının yanında işlevselliğinden de faydalanabilirsiniz. Kolayca takılıp çıkarılabilir özellikteki bu kılıf hafif olması ile cepte taşınırken de rahatsızlık vermeyecektir.

En Güzel iPhone 7 Plus Cep Telefonu Kılıfları

Yeni bir telefon aldınız ve büyük hevesle kutusundan çıkardığınız iPhone 7 Plus cep telefonunuz için ilk yapmanız gereken telefonu kurmak değil, kaliteli bir kılıf ile telefonunuzu hemen koruma altına almak… Özellikle akıllı telefonların cam hassasiyetine karşı maddi olarak kendinizi korumak için kullanabileceğiniz iPhone 7 Plus Cep Telefonu Kılıfları, olmazsa olmaz aksesuarlar arasında yer almaktadır. Özellikle tercih edebileceğiniz farklı iPhone 7 Plus Cep Telefonu kılıfları ise:

En çok tercih edilen kılıflardan biri olan Gold Atatürk imzalı kılıflar ile hem şık hem de mesaj içeren bir kılıf ile telefonunuzu koruyabilirsiniz.

Özellikle kılıf kullanmaktan hoşlanmayan ancak telefonunu korumak için kılıf kullanmayı isteyen kişiler için özel olarak tasarlanmış olan maksimum güvenlikli ancak tra ince siyah rubber kılıf modellerine göz atılabilir.

Üzerinde isminizin yazdığı ahşap telefon kılıfları ile tarzınızı en sade ve en dikkat çekici şekilde sergileyebilirsiniz.

En şık ve ilgi çekici kılıflardan biri olan aynalı ve 360 derece korumalı Rose Gold kılıf çeşitleri ile tarzı yanınızda taşıyabilirsiniz.

iPhone 6 Kılıf Çeşitleri ile Kendinize En Yakışanı Bulun

iPhone 6 kılıf çeşitleri arasından tarzınızı en çok yansıtan modelleri bulabilirsiniz. iPhone 6 kılıf kapsamında dilerseniz kapaklı ve 360 derece koruma özelliğine sahip olan kapaklar, silikon kılıflar, ultra ince kılıfları en kaliteli şekilde satın alabilirsiniz. Telefon kılıfı seçerken en önemli detay maksimum koruyucu olmasının yanı elbette oldukça zarif ve tarzınıza da uygun olması. En çok tercih edilen ve beğenilen iPhone 6 telefon kılıfları ise:

Su geçirmez telefon kılıfı ile havuz ya da deniz kenarında endişe etmeden telefonlarınızı rahatça kullanabilirsiniz. Özellikle kilit kısımlarını kapattıktan sonra bu alanlardan su girmesi ve cihazın bozulması da mümkün değildir.

Gerçek deri karbon kırmızı iPhone 6 telefon kılıfı ise A kalite dikiş yapısı ile dikkatleri de üzerine çekmektedir. Yumuşak köşeleri sayesinde şıklık verirken, ince ve sert dış koruması ile telefonunuzu çiziklerden de korur. Yüzde yüz Ferrari ürünü olması ile tarzınızı ortaya koymanıza da yardımcı olacaktır.

Sponsorlu içerik