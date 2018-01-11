Akıllı telefonlarımızda hızla yaygınlaşmaya başlayan kablosuz şarj teknolojisi yeni bir teknoloji değil. Kullanıcıların yavaş yavaş alışmaya başladığı kablosuz şarj teknolojisini destekleyen yeni cihazlar tanıtılmaya devam ediyor.

Kablosuz şarj teknolojisine fakrlı bir bakış açısı kazandıran iOttie 2018 yılında kablosuz şarj teknolojisini yeniden yorumlanmasını sağlıyor. Çeşitli renklerle kaplanmış olan yeni nesil kablosuz şarj cihazı ayrıca minimal bir tasarıma ve küçük bir yapıya sahip.

Son Model Akıllı Telefonlarla Uyumlu!

Özel bir silikon kaplama sayesinde cihazları kendine çeken iOttie ayrıca USB çıkışlarına sahip. Diğer kablosuz şarj istasyonlarından farklı olarak LED ışıkları bulunmuyor. 15W’a kadar çıkabilen şarj etme kapasitesiyle Samsung’un Galaxy S8, Galaxy S8+ Galaxy Note 8 modelleriyle birlikte Apple’ın iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelini de şarj edebiliyor.

Henüz fiyatı açıklanmayan iOttie’ın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.