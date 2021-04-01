TCL 20L Plus, Çok Yakında Satışa Sunulacak!

TCL’nin 14 Nisan’da yeni mobil ürünleri tanıtmayı planladığı bir etkinliği bulunuyor. Üretici henüz hangi ürünlerin duyurulacağını belirtmemiş olsa da, Ocak ayında CES 2021’de piyasaya çıkan TCL 20 serisinin geri kalanını açıklayacağına inanıyoruz. Açıklanacak telefonlar arasında olmasa da, yakın zamanda sertifikalandırılmış yeni bir model de listeye katılabilir.

Bu yeni model TCL 20L Plus (TCL 20L Plus olarak stilize edildi) ve birkaç hafta önce Bluetooth SIG tarafından onaylandı, ancak biz onu daha yeni keşfettik.

Sertifika sayfası, telefonun T774B, T775H ve T775B model numaralarına sahip olduğunu söylüyor, bu da cihazın üç modeli olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, üçü de 4G cihazlar ve Bluetooth 5.0’a sahipler.

TCL 20L serisi, TCL 20S ve TCL 20 Pro 5G, ilk kez CES 2021’de duyurulduğunda daha sonra piyasaya sürülmesi planlanan üç telefon olarak karsımıza çıkıyor. TCL 20L Plus’ın daha büyük veya daha iyi özelliklere sahip olması gerektiğini de belirtelim.

Üretici tarafından sağlanan TCL 20L görüntüsünden, telefonun ortalanmış bir delikli düz bir ekranı var. Üsts model büyük olasılıkla benzer bir tasarıma sahip olacak, ancak daha büyük bir ekran, daha fazla kamera ve veya daha büyük pil kapasitesi ile sahip olabilir.