TCL Fold’n Roll Konsept Akıllı Telefonla Tanışın!

Ülkemizde de kısa zamanda üretim yapması beklenen TCL’nin esnek ekranlarla deney yaptığı biliniyor. Şirket, farklı katlanabilir ekranlara sahip konsept telefonları bugün sergiledi.

Bugünkü lansman etkinliğinde, TCL Fold ‘n Roll adlı başka bir konsept cihaz da tanıtılan telefonların arasında yer aldı. Bu telefon sadece katlanmakla kalmıyor, aynı zamanda açılıyor ve 3’ü 1 arada bir cihaz olarak adeta göz kamaştırıyor.

TCL Fold n ‘Roll, dışa doğru katlanan bir tasarıma sahip. Bu, katlanmış durumda esnek ekranın hem önü hem de arkayı kapladığı anlamına geliyor.

Katlanmış durumda (akıllı telefon modu), ön/kapak ekranı 6,87 inç boyutunda bulunuyor. Açıldığında ekran 8,85 inç boyutuna çıkıyor. Son olarak, ekran açıldığında 10 inçlik bir tablet oluşuyor. Yani üç farklı modu bulunuyor.

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Cihazın alt kısmında hoparlör için olduğuna inandığımız iki delik var. Bir USB-C bağlantı noktası ve hemen yanında bir kalem gibi görünen bir şey bulunuyor. Üstte ayrıca bir düğme var ve hem ön hem de arka kamera olarak ikiye katlanan üç kamera seçebiliyoruz.