TCL ve Huawei, Türkiye’de Üretim Yapmaya Hazırlanıyor!

Yeni Çin markaları, kısa süre önce Türkiye’de üretime başlayan uluslararası elektronik şirketlerine katılmaya hazırlanıyor.

Milliyet gazetesinin Cumartesi günkü haberine göre, TCL ülkedeki üretimine başlamak için Mayıs ayını bekliyor. Huawei’nin de bu yıl akıllı telefon üretimini başlatmak istediği bildiriliyor.

TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, şirketin akıllı telefon grubunda ürün sunacağını söyledi. Tunca, üretimin ismini açıklamadan “küresel bir ortak” ile başlayacağını dile getirmişti.

Şirketin ilk yılda yaklaşık 500.000 adet telefon üreteceğini de sözlerine ekledi. “Avrupa portföyünde yer alan ve Türkiye’de lansmanı yapılacak cihazların üretimi olacak. Üst segment cihazlarımız da bu üretim planında yer alıyor ”dedi.

Tunca, Türkiye’de piyasaya sürülmelerinin ardından “Made in Turkey” telefonların diğer pazarlara da ihraç edileceğini kaydetti. Huawei, 2002 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor ve İstanbul’da bir merkez kurmadan önce ilk ofisini başkent Ankara’da açtı.

Aynı zamanda üretimin yapılmasının beklendiği büyük bir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezine sahip. Elektronik devi Xiaomi, tedarik devi Salcomp ile geçtiğimiz hafta İstanbul’daki üretim tesisini açtı.

Metropolün Avrupa yakasındaki Avcılar semtinde kurulan fabrika, yılda 5 milyon akıllı telefon üretme kapasitesine sahip olacak. Teknoloji devi, Şubat ayında tesisin yaklaşık 30 milyon dolarlık (245 milyon TL) yatırımla hizmete gireceğini duyurdu.