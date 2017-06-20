TCL ve Vertu Telefon üretmek için anlaştı!

Vertu ve TCL, yeni telefon hattı üretimi için bir anlaşma imzaladılar. 30.000 adetin tamamı, Birleşik Krallık’ta elle üretilecek ve bir tanesi 7,500 pound fiyatla satışa sunulacak.

Vertu, mülkiyet değişikliğinden sonra mart ayından buyana yapılan ilk anlaşma oldu. Hakan Uzan adlı bir Türk milyoner şirketi Godin Holdings‘den satın aldı ve Vertu’nun tüm potansiyeline ulaşmasına yardım etmek istediğini söyledi.

Kaynaklara göre, Uzan, TCL İletişim’le çalışma heyecanını paylaştı ve “Bu adımın iyi bir başlangıç olacağını umuyoruz” dedi.

TCL Communication, en yeni BlackBerry telefonlarının yanı sıra Alcatel cihazları üretmek için de bilinen bir şirkettir.

Vertu cihazları eylül ayı başlarında İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Batı Avrupa, Orta Doğu ve Asya‘da satışa çıkacak.