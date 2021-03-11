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Teclast T.BOLT Dizüstü Bilgisayar Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Intel Iris Xe Max grafikli Teclast T.BOLT üst düzey dizüstü bilgisayar 12 Mart'ta piyasaya çıkıyor.

Ayşen Sıla

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Teclast

Çinli elektronik üreticisi Teclast, giriş seviyesi ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar ve tablet üretimiyle tanınır. Şirket geçen ay, yeni bir T.Bolt dizüstü bilgisayar serisiyle üst düzey dizüstü bilgisayar pazarına girmek üzere olduğunu öne süren bir video yayınladı. Teclast, T.BOLT serisinin 12 Mart’ta piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Teclast T.BOLT 10DG’nin 14nm işlem kullanan, 4 çekirdekli ve 8 iş parçacığına sahip Intel Core i7-10510U işlemci ile gelmesi bekleniyor ve turbo frekansı 4,9 GHz’e ulaşabilir. Dizüstü bilgisayar Intel’in özel Iris Xe Max grafik kartıyla birlikte gelecek. Dizüstü bilgisayar ayrıca 4GB 128bit LPDDR4X-4266 video belleğiyle ve performansı kabaca MX 450 bağımsız ekrana çıkaracak.

Isı dağıtımı açısından, T.BOLT 10 DG, iletim işlemi sırasında ısı sızıntısını önleyebilen ve böylece daha iyi bir ısı iletimi etkisi sağlayan çoklu ısı dağıtma deliklerine sahip çift fanlı bir tasarım sunuyor. Teclast, uzun süre üst düzey çalışma altında bile, tüm sistemin sabit bir sıcaklığı koruyabileceğini ve sorunsuz çalışabileceğini iddia ediyor.

Teclast

Görüntüler, Teclast T.BOLT’un, alt çerçevenin en büyüğü olan neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip ultra ince bir gövdeyle geleceğini gösteriyor. Dizüstü bilgisayar taşınabilir ve çok hafif olması bekleniyor. Dizüstü bilgisayarın arkadan aydınlatmalı bir klavyeye ve geniş bir dokunmatik yüzeye sahip olduğu söyleniyor.

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KaynakGizmochina

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