Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Teclast Yakında Kaliteli T.Bolt Notebook Serisini Piyasaya Sürecek

Teclast Yakında Kaliteli T.Bolt Notebook Serisini Piyasaya Sürecek

Çinli firma Teclast da üst düzey dizüstü bilgisayarlar çıkarmaya başladı. İşte yeni bilgisayarın tanıtım posteri...

Ayşen Sıla

-

0
teclast1

Teclast, giriş seviyesi ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar ve tablet üretimi söz konusu olduğunda popüler bir isimdir. Marka, yakında yeni bir T.Bolt dizüstü bilgisayar serisini piyasaya sürmeye hazırlanırken, üst düzey dizüstü bilgisayar pazarına girmeye de hazırlanıyor. Şirket, dizüstü bilgisayarın adını ve resmini gösteren bir tanıtım posteri yayınladı.

T.Bolt dizüstü bilgisayar, alt çerçevesi en büyüğü olan neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip ultra ince bir gövdeyi barındırıyor. Dizüstü bilgisayar taşınabilir ve hafif bir ağırlıkta olması bekleniyor. Dizüstü bilgisayarın arkadan aydınlatmalı bir klavyeye ve geniş bir dokunmatik yüzeye sahip olduğu söyleniyor.

Teclast, dizüstü bilgisayarın dahili yapılandırmasını henüz açıklamadı, ancak bir Intel işlemciye sahip olması bekleniyor. En yeni Core ailesi mi yoksa daha uygun fiyatlı bir Intel çipi mi olduğunu şimdilik söyleyemiyoruz. Ancak yüksek kaliteli bir dizüstü bilgisayar olarak tanıtıldığı için, bunun kullanılan işlemci seçimine yansımasını bekliyoruz. Örneğin, 11. nesil Core işlemci ve Intel Xe GPU ile donatılmışsa ve ayrıca fiyat uygunsa, dizüstü bilgisayar çok satan olabilir.

teclast1

Şu anda Teclast F7 Air, markanın en yeni dizüstü bilgisayarı olarak satış yapıyor ve bazı önemli teknik özelliklere sahip. Intel N4120 işlemci, 14 inç HD ekran, 8GB LPDDR4 RAM ve 356GB depolama, 399 dolar fiyatla satılıyor. Güzelce hazırlanmış dizüstü bilgisayar tamamen lamine edilmiş ve 4,2 mm küçük çerçevelere sahip. Bakalım yeni dizüstü bilgisayar bize neleri sunacak.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakNews Break

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Realme V11 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme bugün yeni bir bütçe 5G akıllı telefonu satışa sundu. Realme V11 5G olarak adlandırılan akıllı telefon, uygun fiyatlı V serisinden ikinci telefon konumunda...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate X2’nin Ekranı, BOE Tarafından Üretiliyor!

Huawei geçtiğimiz günlerde Huawei Mate X2 olarak adlandırılan yeni nesil Mate X katlanabilir akıllı telefonun 22 Şubat'ta Çin'de resmi olarak piyasaya sürüleceğini doğruladı. Lansman...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei P40 4G’nin Teknik Detayları Ortaya Çıktı!

Huawei, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde P40 Pro 5G ve P40 Pro + 5G ile birlikte Huawei P40 5G'yi duyurmuştu. Yeni bilgiler, şirketin Huawei P40'ı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo S9 5G’nin Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo'nun Vivo S9 5G adlı yeni bir S serisi akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Yakın zamanda yapılan bir sızıntı, şirketin S9 akıllı telefonunu 6...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11’in Küresel Fiyatı Ortaya Çıktı – Telefon Haftaya Geliyor!

Xiaomi, 8 Şubat'ta Xiaomi Mi 11 5G amiral gemisi için küresel bir lansman gerçekleştirecek. Lansman öncesinde bu telefonun fiyatlandırması da ortaya çıktı. İşte telefon...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014