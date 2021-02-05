Teclast Yakında Kaliteli T.Bolt Notebook Serisini Piyasaya Sürecek

Teclast, giriş seviyesi ve uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar ve tablet üretimi söz konusu olduğunda popüler bir isimdir. Marka, yakında yeni bir T.Bolt dizüstü bilgisayar serisini piyasaya sürmeye hazırlanırken, üst düzey dizüstü bilgisayar pazarına girmeye de hazırlanıyor. Şirket, dizüstü bilgisayarın adını ve resmini gösteren bir tanıtım posteri yayınladı.

T.Bolt dizüstü bilgisayar, alt çerçevesi en büyüğü olan neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip ultra ince bir gövdeyi barındırıyor. Dizüstü bilgisayar taşınabilir ve hafif bir ağırlıkta olması bekleniyor. Dizüstü bilgisayarın arkadan aydınlatmalı bir klavyeye ve geniş bir dokunmatik yüzeye sahip olduğu söyleniyor.

Teclast, dizüstü bilgisayarın dahili yapılandırmasını henüz açıklamadı, ancak bir Intel işlemciye sahip olması bekleniyor. En yeni Core ailesi mi yoksa daha uygun fiyatlı bir Intel çipi mi olduğunu şimdilik söyleyemiyoruz. Ancak yüksek kaliteli bir dizüstü bilgisayar olarak tanıtıldığı için, bunun kullanılan işlemci seçimine yansımasını bekliyoruz. Örneğin, 11. nesil Core işlemci ve Intel Xe GPU ile donatılmışsa ve ayrıca fiyat uygunsa, dizüstü bilgisayar çok satan olabilir.

Şu anda Teclast F7 Air, markanın en yeni dizüstü bilgisayarı olarak satış yapıyor ve bazı önemli teknik özelliklere sahip. Intel N4120 işlemci, 14 inç HD ekran, 8GB LPDDR4 RAM ve 356GB depolama, 399 dolar fiyatla satılıyor. Güzelce hazırlanmış dizüstü bilgisayar tamamen lamine edilmiş ve 4,2 mm küçük çerçevelere sahip. Bakalım yeni dizüstü bilgisayar bize neleri sunacak.