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Teknofest, 40.000’den Fazla Başvuru Aldı!

Teknofast'e yapılan takım başvuruları iki katına çıktı. Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamada bu yılki başvuru sayısından bahsetti.

Ayşen Sıla

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Teknofest

Organizatör Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en büyük havacılık ve teknoloji festivali Teknofest’in bu yıl yaklaşık 40.000 takımdan başvuru aldığını söyledi. Etkinliği düzenleyen Türk Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, attığı tweet’te bu yıl iki kat daha fazla başvuru alındığını söyledi.

Geçen yıl 16 bin 34 başvuru alındığını belirten Teknofest, bu yıl ikiye katlanarak 39 bin 684’e yükseldi. Etkinlik 21-26 Eylül tarihleri ​​arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

Ödüller, ulaşım, dronlar, uydular, robotlar, tarım, biyoteknoloji, yapay zeka (AI) ve uçan arabalar dahil olmak üzere 35 kategoride verilecek. Festival ayrıca seminerler, sergiler, zirveler ve hava gösterileri de dahil olmak üzere bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Teknofest

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Türkiye’nin güneydoğusundaki Gaziantep ilinde büyük teknoloji etkinliğinin üçüncüsü düzenlendi. Etkinlik, ziyaretçi kabul etmedi ve COVID-19 salgını nedeniyle sosyal medya platformlarında canlı yayınlandı.

2019 yılında 2.’si İstanbul’da 1.72 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Teknofest İstanbul’da tek yıllarda, diğer şehirlerde çift yıllarda düzenleniyor.

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KaynakDaily Sabah

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