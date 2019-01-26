Akıllı telefonların piyasaya giriş yapmasıyla beraber birçok alışkanlık değişmeye başladı. Cep telefonlarında görmediğimiz birçok özellik kullanıma girmiş oldu. Yenilikler bir yana genel kullanımda, kullanıcılara daha fazla düzenleme imkanının da verilmeye başlandığını gördük.

Numara engelleme, gizleme, çağrı yanıtlama işlemlerine kadar hemen her işlemin kolaylaştırıldığını ve bir o kadar detaylandırıldığını da biliyoruz. Akıllı telefonların bize sağladığı bu tip ayrıcalıklardan birisi de Telefon Açıkken Kapalıymış Gibi Gösterme özelliği.

Bazı eski nesil cep telefonlarında da kullanılan bu özellik, telefonunuzu kapatmadan istemediğiniz aramalardan kurtulmanıza izin veriyor. Peki, Telefon Açıkken Kapalıymış Gibi Gösterme işlemi için hangi yöntemleri kullanmak gerekiyor?

Arama Yönlendirme Özelliğini Kullanma

Telefon Açıkken Kapalıymış Gibi Gösterme işlemi için birkaç farklı alternatif var. Bu alternatifler arasında en çok kullanılanı ise numarayı yönlendirme işlemi. Numara yönlendirmesi yaparak, size gelen aramaları farklı bir numaraya yönlendirebilirsiniz. Burada sürekli kapalı olan bir numarayı vermeniz ya da anlamsız bir numara oluşturmanız yeterli olacaktır. Turkcell üzerinden bu işlemin nasıl yapılacağına örnek verelim.

Turkcell sitesi üzerinden mobil imzanız ya da Turkcell şifreniz ile giriş yapın.

şifreniz ile giriş yapın. Hemen sonrasında hesabınızın içerisinde yer alan “ çağrı ayarlarım ” kısmına girin.

” kısmına girin. Ulaşabilir olmak sekmesi altında yer alan “Arama yönlendirme” bölümünden “yönlendir” butonunu kullanın.

Burada gelen aramaları bir numaraya ya da direk olarak sekretere yönlendirmeniz mümkün. Fakat biz burada “ Kim aramış ” servisini kullanacağız. Bu seçeneği seçtiğiniz zaman Telefon Açıkken Kapalıymış Gibi Gösterme işlemi tamamlanmış olacak.

” servisini kullanacağız. Bu seçeneği seçtiğiniz zaman Telefon Açıkken Kapalıymış Gibi Gösterme işlemi tamamlanmış olacak. Dikkat edeceğiniz kısım yönlendirme tipi bölümünü koşulsuz yapmanız.

Diğer operatörlerde de hemen hemen benzer işlemlerle arayan kişilere ulaşılamıyor mesajı vermeniz mümkün. Operatör menüleri üzerinden yapacağınız düzenlemeler yeterli oluyor.

CIA Programını Kullanarak

Diğer bir yöntem ise bu iş için yazılmış olan programları kullanmak. Rehberinizdeki kişilere eriştiği için çok tercih edilmiyor olsa da bu tip programlarla da engelleme yapmanız mümkün. Engelleme yapmak için öncelikle CIA programını kurmanız gerekiyor. Sonrasında uygulamayı açık ve arayanı engelle sekmesine giriş yapın.

Arayanı engelle sekmesi altında belli düzenlemeler göreceksiniz.

sekmesi altında belli düzenlemeler göreceksiniz. Bu kısımda direk olarak gizli numaraları engelleme özelliğini kullanabilirsiniz. Bu şekilde sizde kayıtlı olmayan numaralara ulaşılamıyor mesajları gidecektir.

Dilerseniz hangi numaralar için engelleme yapılacağını siz de seçebilirsiniz.

Arayanı engelleme sayfasında yer alan listeye numaraları yazmanı yeterli.

Kod Kullanarak Engelleme

Bir dönem hemen hemen her telefonda çalışan kod yöntemi, şu an için tüm cihazlarda kullanılmıyor ancak yine de geçerli olduğu cihazlar var. Bu nedenle kod kullanımını da aktaralım.