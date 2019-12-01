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Telefon Bağımlılığı Yapan Uygulamalar mı Yoksa Telefonun Kendisi mi?!

Uygulamlar bağımlılık mı yapıyor?

Zeynep Gökçen

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İşte başka bir akıllı telefon bağımlılığı kanıtı daha. Londra’da King’s College’deki araştırmacılar, BMC Psikiyatrisi’nde yayınlanan araştırmanın “sorunlu akıllı telefon kullanımı” olarak adlandırdığı araştırmaya göre 42.000 ergeni analiz eden 41 çalışmayı araştırdı.

Araştırmalar tahmin edilebileceği gibi gençlerin% 25’inde telefon konusunda sınırlanan gençlerin% 25’inde ebeveynlerin telefonlarını ellerinden aldıklarında verilen tepkiler de bağımlılık semptomları ile doğru orantılı olduğunu gösteriyor. Telefonları ellerinden alınan gençlerin depresyon girdiğini ve uykubozukluğuna kadar bir çok “panik” davranışı sergilediler. King’s College London’daki Psikiyatri, Psikoloji ve Sinirbilim Enstitüsü’nden Nicola Kalk’a göre:

Akıllı telefonlar kalmak için buradalar ve sorunlu akıllı telefon kullanımının yaygınlığını anlamak için bazı sorulara ihtiyaç var. Bunlardan birisi bağımlılık yapabilecek bir akıllı telefonun kendisi mi, yoksa insanların kullandığı uygulamalar mı bilmiyoruz.Bununla birlikte, çocuklarda ve gençlerde akıllı telefon kullanımı konusunda halkın bilinçlendirilmesine ihtiyaç vardır ve ebeveynler çocuklarının telefonlarında ne kadar zaman harcadıklarının farkında olmalıdır.

Aslında, Cambridge Üniversitesi’ndeki MRC Biliş ve Beyin Bilimleri Birimi’nden araştırma yapan Amy Orben, erken davranış bozukluklarına karşı uyardı sonuçlara karşı uyarmak için: “Daha önce akıllı telefon efektlerinin tek yönlü bir sokak olmadığı, ancak ruh hali, akıllı telefon kullanım miktarını da etkileyebilir. “dedi.

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