Telefon, Bilgisayar ve Televizyonlara 2017 Vergisi!

Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz ay almış olduğu kararla birlikte 2017 yılında yurt dışından getirilen ürünlere yeni vergi getirildi. Detaylar haberimizde.

Son aylarda kur farkı yüzünden yükselen teknolojik cihaz fiyatları 2017 yılında gelen vergiyle beraber daha da yükselecek. Bakanlar Kurulu tarafından 28 Kasım 2016 tarihinde alınan 2016/9594 sayılı karar bugün Resmi Gazete’de yayınlandı ve geçerlilik kazandı.

Sadece yurtdışından alınan cihazlar için geçerli

Bahsi geçen vergi yurtdışına çıktığınızda satın almış olduğunuz tablet, telefon, bilgisayar ve haberimizde belirtilen cihazlar için geçerli olacak. Kısaca, artık bilgisayar, televizyon, cep telefonu gibi elektronik eşyaları yurt dışından satın aldıktan sonra, Türkiye’ye giriş yaptığınızda bandrol ücreti ödenecek.

Bir kez ödenecek olan bu vergiye göre 2017 yılında ülkeye bireysel olarak girecek ürünlerde bandrol ücret adı altında vergilendirme uygulanacak. Cep telefonlarına 20 Euro, tablet ve bilgisayarlara 10 Euro ve TV’lere ise 8-80 Euro arasında değişen vergiler yılbaşından itibaren geçerli olacak.