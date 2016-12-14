Telefon hafızası nasıl temizlenir?

Telefon hafıza temizleme yöntemlerini kısa kısa aktardık. Fotoğraf çekelim, video çekelim, oyun indirelim, uygulama indirelim derken telefon hafızasının hemen dolduğunu farkederiz. Günümüzde akıllı telefonların işletim siztemi hafızası zaten oldukça yüksek. 16 GB kapasiteli bir telefonu ilk defa elinize aldığınızda bile free kapasitesinin 12 GB seviyelerinde olduğunu görebilirsiniz. İşte bu haberimizde telefon hafızasının temizliğinden bahsediyoruz.

Öncelikli olarak telefonumuzun hafızasında ne kadar boş yer kaldığını ve hangi uygulamaların, alanların ne kadar yer kapladığına bakalım.

Iphone IOS

Ayarlar > Genel > Kullanım

Android

Ayarlar > Depolama

Windows Phone

Ayarlar > Telefon Depolama Alanı

Blackberry

Seçenekler > Cihaz > Depolama

Unutmayalım ki telefonumuzda en çok yer kaplayan alanlar video ve fotoğraflardır. O yüzden telefon hafızasında yer alan video/fotoğraflarınızı düzenli olarak bilgisayarınıza yedeklemenizi öneririz. Sürekli artan fotoğraf kalitesi ve video formatları (Full HD, 120 FPS) telefonunuzda boyutlarından dolayı daha da fazla yer kaplayacaktır.

Gereksiz uygulamaları kaldırın. Bir çok uygulama özellikle IOS cihazlarında arka planda pek çok data tutar. Bu datalar programın kullandığı içeriklerdir, yedeklerdir. şuan kullandığınız whatsapp uygulaması bile, arkadaşlarınıza gönderip aldığınız tüm videoları ve fotoğrafları tutar.

Tüm bu yöntemleri kullanıp hala telefonunuzda hafıza sorunu yaşıyorsanız lütfen akıllı telefon modelini yorum alanını kullanarak bizlere iletin. Bu arada Apple başta olmak üzere bazı akıllı telefon üreticileri cloud yöntemine giderek, telefon hafızasını doldurmadan pek çok fotoğraf ya da videolarına ulaşma imkanı sağlıyor.