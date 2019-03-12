Akıllı telefonların birbirinden üstün birçok özelliği var. Gelişmiş kameralar, başarılı işlemciler, üst düzey performans gösteren görüntü teknolojileri ve daha birçok yenilik. Tüm bunlar bir yana dursun, akıllı telefon teknolojilerinde cep telefonlarından alışkın olduğumuz sistemleri de görüyoruz.

Belki de yıllardan beri süre gelen, değişmeyen tek özellik alarm özelliği. Bundan 10 sene önce tanıtılan telefonlarda da şu an tanıtılan yeni seri amiral gemisi akıllı telefon modellerinde de alarm özelliği bulunuyor. Fakat tabii ki değişen çok şey var. Yeni teknoloji için değişip değişmediği merak edilen konulardan birisi de “Telefon Kapalıyken Alarm Çalar mı?” sorusu. Hemen bu soruya cevap aramaya çalışalım.

Telefon Kapalıyken Alarm Neden Çalmıyor?

Telefon Kapalıyken Alarm uygulamasının çalışıp çalışmadığı konusu çok net bir konu değil. İşletim sistemlerine ve telefonlara göre değişiklik gösteren bir durumdan söz ediyoruz. Bazı akıllı telefonlarda telefon kapalı olsa bile alarm çalışıyor. Nokia’nın eski nesil akıllı telefonlarında bu durum vardı. Bunun dışında bazı Xiaomi akıllı telefonlarında da aynı durum geçerli. Bu modellerde telefon kapalı olsa bile alarm uygulaması çalıştırılıyor ve alarm çalıyor.

Aynı durum marka ve model değiştiği zaman tersine dönebiliyor. Marka ve modeline göre birçok telefonun kapalı konumda alarm uygulamasını çalıştırması mümkün değil. Bunun için yararlanabileceğiniz bir uygulama olduğunu söylemek de yanlış olur.

Sistem kapalı olduğu zaman, uygulamalarda kullanılmayacağı için telefonunuzun alarmı çalışmayacaktır. Yani net bir cevap veremiyoruz. Birçok telefon kapalı konumda alarm desteği sunmuyor ancak bazı markalarda ve modellerde böyle bir ayrıcalık var.

Telefon Kapalıyken Alarmı Nasıl Çaldırabilirim?

Hem telefonunuzu kapalı konumda tutmak hem de alarm özelliğini kullanmak istiyorsanız, yapacağınız işlem çok basit bir işlem. Telefonunuzu uçak moduna almanız yeterli olacaktır. Telefonun uçak moduna alınması durumunda, hem gelen aramalara karşı telefonunuz kapanacaktır hem de alarm kurduğunuz saatte çalışacaktır.

Uçak moduna soktuğunuz telefon bir nevi hattınızı kapalı konuma getirmeniz anlamına geliyor. Bunun dışında denenecek başka yöntemler varsa yorum bölümünden bizlere ulaşabilir ve fikirlerinizi iletebilirsiniz.