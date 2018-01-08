Akıllı telefon karşılaştırma yapmak için bir çok nedenimiz var. Fakat biz sizin için en önemli olan 5 nedeni sıralayacağız. Hadi buyrun!

Günümüzde artık çok şık telefonların üretildiğini farketmişsinizdir. Her markanın amiral gemisi modelleri son teknolojileri barındırıyor ve aynı zamanda birer tasarım harikası cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Peki birbirinden güzel akıllı telefon arasından size uygun olanı nasıl seçeceğiz?

Eminim ki etrafınızda iPhone‘dan başka telefon kullanmayın diyen pek çok arkadaşınız vardır. Belki haklı da olabilirler. Fakat biz burada gerçekten ihtiyacınız olan akıllı telefonu bulmanıza yardımcı olmak için çalışacağız.

1- En önemli konu bütçe. Bütçenizi belirlemeniz sizi pek çok akıllı telefon modelinden uzak tutacaktır. Örneğin 6.000 TL‘lik bütçeniz yok ise iPhone X sizin için bir seçenek olmaktan çıkacaktır. Ya da 4.000 TL‘nin üzerinde bir bütçeniz yok ise Galaxy Note 8‘de size uygun olmayan akıllı telefonlar arasına girecektir. Şimdi lütfen bütçenizi belirleyin!

2- Android mi iOS mu? Bu belkide sizi çok ilgilendirmeyebilir fakat daha önce her iki işletim sistemini de denediyseniz birini tercih yapmak isteyebilirsiniz. Daha stabil, daha güvenli ve telefonunuza her şeyi kurmaya pek meraklı değilseniz iPhone’lar sizin için iyi bir seçenek olabilir. Fakat genel anlamda pahalıdırlar!

3- Kamera akıllı telefonların artık olmazsa olmazı haline geldi. Pek çok uygulama artık kameralar ile ön plana çıkıyor. Örneğin Snapchat ve Instagram. Her iki uygulama da kameralar üzerine kurulmuş bir uygulama ve özellikle kadınların vazgeçilmezi haline gelmiş diyebilirim. Bu nedenle Alacağınız akıllı telefonun kamera özelliklerine dikkat edin. Eğer ki son dönemlerdeki blur efekti, diğer bir adıyla bokeh efektini kullanmak istiyorsanız çift kameralı bir cihazı göz önünde bulundurmalısınız. Muhteşem videolar çekmek sizin için önemli ise 4K video kayıt yapabilen akıllı telefonları tercih etmek isteyebilirsiniz. Ayrıca bkz: En İyi Kameraya Sahip Telefonlar 2017

4- Suya/Toza dayanıklılık. Artık neredeyse her amiral gemisi bu özelliğe sahip fakat siz yine de bu özelliğin alacağınız telefonda olmasına özen gösterin. Keza pek çok kez telefonunuzu suya temas ettirmiş hatta suya düşürmüş bile olabilirsiniz. Bunlardan ziyade yağmurda bile rahatça konuşabilmeniz için bu özellik biçilmiş kaftan.

5- Son olarak Kablosuz şarj özelliğinin önemini aktaracağım. Bu özellik yeni yeni akıllı telefonların olmazsa olmazları haline gelmiştir. Hemen kafanızda olsa da olur olmasa da olur demeyin. İlerleyen dönemlerde Starbucks’lardan tutun da havalimanlarındaki bekleme salonlarına kadar hemen hemen her yerdeki alanlarda dahili olarak kablosuz şarj desteklenecektir. Diğer yandan artık tüm yeni otomobillerin konsolunun orada kablosuz şarj alt yapısı olacak. (şimdiden çoğunda var bile.)

Aslında akıllı telefon almak için pek çok sebep daha var fakat bu 5 maddenin üzerinde durmak istedim. Sizlere son olarak tavsiyem, kullanmayacağınız özelliklere boş yere para vermeyin. Ha tasarımı çok güzel olur özelliklerine dikkat etmeden alabilirsiniz, sorun yok 🙂

Yazıyı bitirmeden Cepkolik‘in telefon karşılaştırma aracı‘nı kullanmanızı öneririm. binlerce akıllı telefonun teknik özelliklerini yan yana karşılaştırmanıza imkan veriyor ve de en önemlisi yorum alanında sormak istediğiniz her konuya anında cevap alabiliyorsunuz. Sorunuz olursa aşağıdaki yorum alanını kullanarak da merak ettiğiniz yanıtları alacağınızdan emin olabilirsiniz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.