alcatel 3 ve alcatel 3v karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|147.1 x 68.8 x 8.5 mm
|162 x 76 x 8.1 mm
|Ağırlığı
|145 gr
|155 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|82.8%
|75.5%
|Ekran Hacmi
|83.8 cm2
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|402 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Spektrum Siyahı, Spektrum Mavisi, Spektrum Altın
|Spektrum Siyahı, Spektrum Mavisi, Spektrum Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
1/3" Sensör
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
1/2.8" Sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6739
|Mediatek MT8735A
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|1.45 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR GE8100
|Mali-T720MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|16 GB
32 GB
|Ram
|2 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3000 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|69
|71
|Çıkış Tarihi
|28 Şubat 2018
|28 Şubat 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici