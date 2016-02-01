alcatel 3x
alcatel 3x
alcatel 3v
alcatel 3v
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.5 x 71.6 x 8.5 mm 162 x 76 x 8.1 mm
Ağırlığı 144 gr 155 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 6"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.3% 75.5%
Ekran Hacmi 83.8 cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 18:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Metalik Siyah, Metalik Mavi, Metalik Altın Spektrum Siyahı, Spektrum Mavisi, Spektrum Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 5 MP 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.2f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
1,12μm Piksel
1/3" Sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,25μm Piksel
1/2.8" Sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6739 Mediatek MT8735A
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53 1.45 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi PowerVR GE8100 Mali-T720MP2
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
32 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 71 71
Çıkış Tarihi 28 Şubat 2018 28 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here