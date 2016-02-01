alcatel A7 XL
alcatel A7 XL
Nokia 9
Nokia 9
Tasarım Bilgileri
Boyutları 159.6 x 81.5 x 8.7 mm
Ağırlığı 175 gr gr
Ekran Türü LTPS IPS LCD AMOLED
Ekran Boyutu 6.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.3% %
Ekran Hacmi 99.2 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 367 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Metal Siyah, Metal Altın Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 5 MP 5 MP
2. Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Ön Kamera) f/2.4
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750S Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 4x2.5 GHz Kryo & 4x1.8 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 4x1.0 GHz
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
128 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Belli değil Yok
Batarya 4000 mAh 3250 mAh
Bekleme Süresi 750 Saat Saat
Konuşma Süresi 17 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 77 87.5
Çıkış Tarihi 15 Kasım 2017 01 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Asahi Dragontrail Cam Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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