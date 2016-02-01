alcatel Idol 5s
alcatel Idol 5s
Meizu M6s
Meizu M6s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.6 x 72 x 7.5 mm 152 x 72.5 x 8 mm
Ağırlığı 147 gr 160 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.7% 76.1%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 83.8 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Koyu Gri Siyah, Gümüş, Altın, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.4µm Piksel
1/3.2" sensör
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek Helio P20 Exynos 7872
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.65 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A73
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T880 MP2 Mali-G71 MP3
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
64 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 2850 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 500 Saat Saat
Konuşma Süresi 18 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.5 72.75
Çıkış Tarihi 15 Eylül 2017 19 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

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