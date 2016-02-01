Alcatel U5
Alcatel U5
Vestel Venus E2
Vestel Venus E2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 140.7 x 71.8 x 10 mm 142 x 71 x 8.5 mm
Ağırlığı 140 gr 150 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 854 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.2% 68.36%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 196 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 2 Parmak Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Altın, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2 MP 5 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 5 MP 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama
Video Çözünürlüğü 720p@30fps720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6737M Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909
İşlemci 1.1 GHz Cortex-A53 1.3GHz ARM Cortex A7
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP2 Adreno 304
Dahili Hafıza 8 GB 8 GB
Ram 1 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 2050 mAh 2230 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE V4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 61 67
Çıkış Tarihi 23 Mayıs 2017 11 Nisan 2017
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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