Apple iPhone 3G ve General Mobile GM 6 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|115.5 x 62.1 x 12.3 mm
|144 x 71.3 x 8.6 mm
|Ağırlığı
|133 gr
|150 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|3.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|480 x 800 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|50.9%
|67.13%
|Ekran Hacmi
|36.5 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|165 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Altın, Pembe, Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|MP
|8 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|2 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|MediaTek MT6737T
|İşlemci
|412 MHz ARM 11
|1.5 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR MBX
|Mali-T720 MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
16 GB
|32 GB
|Ram
|0.128 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|300 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|10 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11b/g
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v2.0, A2DP
|v4.0
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|Yok
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|42.5
|75.25
|Çıkış Tarihi
|20 Temmuz 2008
|12 Mart 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSDPA
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici