Apple iPhone 3G
Apple iPhone 3G
General Mobile GM 6
General Mobile GM 6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 115.5 x 62.1 x 12.3 mm 144 x 71.3 x 8.6 mm
Ağırlığı 133 gr 150 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 3.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 480 x 800 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 50.9% 67.13%
Ekran Hacmi 36.5 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 165 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Altın, Pembe, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera MP 8 MP
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 2 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart MediaTek MT6737T
İşlemci 412 MHz ARM 11 1.5 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi PowerVR MBX Mali-T720 MP2
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB 		32 GB
Ram 0.128 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 300 Saat Saat
Konuşma Süresi 10 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11b/g Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v2.0, A2DP v4.0
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı Yok microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 42.5 75.25
Çıkış Tarihi 20 Temmuz 2008 12 Mart 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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