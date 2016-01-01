Apple iPhone 4s
Apple iPhone 4s
Apple iPhone 3GS
Apple iPhone 3GS
Tasarım Bilgileri
Boyutları 115.2 x 58.6 x 9.3 mm 115.5 x 62.1 x 12.3 mm
Ağırlığı 140 gr 135 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 3.5" 3.5"
Ekran Çözünürlüğü 640 x 1136 Piksel 320 x 480 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 54.0% 50.9%
Ekran Hacmi 36.5 cm2 36.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 330 PPI 165 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 1 MP MP
Video Çözünürlüğü 480p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 3.15 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4f/2.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
HDR
1/3.2" sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps480p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A5
İşlemci 1 GHz Cortex-A9 600 MHz Cortex-A8
Çekirdek Sayısı 2
Grafik İşlemcisi PowerVR SGX543MP2 PowerVR SGX535
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB
32 GB
64 GB 		8 GB
16 GB
32 GB
Ram 0.512 GB 0.256 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Yok
Batarya 1432 mAh mAh
Bekleme Süresi 200 Saat 300 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat 5 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 b/g
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v2.1, A2DP
4G / 4.5G Yok Yok
Usb Bağlantısı Lightning Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 63.5 52
Çıkış Tarihi 25 Ekim 2011 20 Haziran 2009
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps HSPA 7.2/0.384 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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