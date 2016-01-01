Apple iPhone 4s ve Apple iPhone 3GS karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|115.2 x 58.6 x 9.3 mm
|115.5 x 62.1 x 12.3 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|135 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|3.5"
|3.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|640 x 1136 Piksel
|320 x 480 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|54.0%
|50.9%
|Ekran Hacmi
|36.5 cm2
|36.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|330 PPI
|165 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Siyah, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|1 MP
|MP
|Video Çözünürlüğü
|480p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|3.15 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.4
|f/2.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1.4µm Piksel
HDR
1/3.2" sensör
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|480p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A5
|İşlemci
|1 GHz Cortex-A9
|600 MHz Cortex-A8
|Çekirdek Sayısı
|2
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR SGX543MP2
|PowerVR SGX535
|Dahili Hafıza
|8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
|8 GB
16 GB
32 GB
|Ram
|0.512 GB
|0.256 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|1432 mAh
|mAh
|Bekleme Süresi
|200 Saat
|300 Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|5 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|v2.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Yok
|Yok
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|63.5
|52
|Çıkış Tarihi
|25 Ekim 2011
|20 Haziran 2009
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps
|HSPA 7.2/0.384 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici