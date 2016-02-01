Apple iPhone 5
Apple iPhone 5
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 123.8 x 58.6 x 7.6 mm 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 112 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.0" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 600 x 1024 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 60.8% 74.79%
Ekran Hacmi 44.1 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Uzay gri/Siyah, Gümüş/Beyaz Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 1.2 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
35mm 		LED flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A6 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.3 GHz Swift 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi PowerVR SGX 543MP3 Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
Ram 1 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 1440 mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi 225 Saat 300 Saat
Konuşma Süresi 8 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP, LE 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 64.5 73
Çıkış Tarihi 19 Eylül 2012 09 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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