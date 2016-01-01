Apple iPhone 5s ve General Mobile GM 8 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|123.8 x 58.6 x 7.6 mm
|154.2 x 72.7 x 7.96 mm
|Ağırlığı
|112 gr
|152 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.0"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|640 x 1136 Piksel
|720 x 1440 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|60.8%
|74.79%
|Ekran Hacmi
|44.1 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|282 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
|Altın, Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|1.2 MP
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|Facetime
Yüz tanıma
31mm
|LED flaş
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A7
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.3 GHz Cyclone
|4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|2
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR G6430
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|1 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|1560 mAh
|3075 mAh
|Bekleme Süresi
|250 Saat
|300 Saat
|Konuşma Süresi
|10 Saat
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4.2, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|66.5
|73
|Çıkış Tarihi
|16 Eylül 2013
|09 Şubat 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici