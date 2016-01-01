Apple iPhone 5s
Apple iPhone 5s
General Mobile GM 8
General Mobile GM 8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 123.8 x 58.6 x 7.6 mm 154.2 x 72.7 x 7.96 mm
Ağırlığı 112 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.0" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 640 x 1136 Piksel 720 x 1440 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 60.8% 74.79%
Ekran Hacmi 44.1 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 1.2 MP 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
31mm 		LED flaş
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A7 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.3 GHz Cyclone 4 Çekirdek 1.4 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek 1.1 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 2 8
Grafik İşlemcisi PowerVR G6430 Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
Ram 1 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 1560 mAh 3075 mAh
Bekleme Süresi 250 Saat 300 Saat
Konuşma Süresi 10 Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 66.5 73
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2013 09 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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