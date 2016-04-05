Apple iPhone 5s ve Samsung Galaxy J7 (2016) karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|123.8 x 58.6 x 7.6 mm
|151.7 x 76 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|112 gr
|170 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.0"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|640 x 1136 pixel
|1080 x 1920 pixel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
|Beyaz, Siyah, Altın, Rose Gold
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|60.8%
|72.3%
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|1.2 MP, 720p@30fps, yüz tanıma, FaceTime
|5 MP, f/1.9, LED flaş
|Arka Kamera
|8 MP, 3264 x 2448 piksel, otofokus, çift-LED flaş
|13 MP, f/1.9, 28mm, otofokus, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|1/3' Sensör boyutu, 1.5 mikron piksel boyutu, eş zamanlı HD video ve resim kaydı, dokunmatik odaklama, geo-tagging, yüz/gülümseme algılama, HDR
|Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps, 720p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|2 Çekirdek, 1.3 GHz Cyclone
|8 Çekirdek, 1.6 GHz
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR G6430
|Dahili Hafıza/RAM
|16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR3
|16 GB, 3 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var
|Anakart
|Apple A7
|Batarya
|1560 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|250 Saat
|Konuşma Süresi
|10 Saat
|Müzik Süresi
|40 Saat
|Sar Değeri
|1.00 W/kg (kafa) - 0.80 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|v4.1, A2DP
|Usb Bağlantısı
|Var
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|7.2
|5.7
|Çıkış Tarihi
|16 Eylül 2013
|23 Mart 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Kırılmaya dayanıklı cam, oleofobik kaplama
|Diğer Özellikleri
|Liste
|Seçim Yok
|Seçim Yok
yunus Yazar
//
j 7 daha iyi alıcaklara tavsiyem..
Tevrat alemdar Yazar
//
Bncede j 7 sanki daha iyi