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Apple iPhone 5s ve Samsung Galaxy J7 (2016) karşılaştırması

Cepkolik » Apple iPhone 5s ve Samsung Galaxy J7 (2016) karşılaştırması
Apple iPhone 5s
Samsung Galaxy J7 (2016)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 123.8 x 58.6 x 7.6 mm 151.7 x 76 x 7.8 mm
Ağırlığı 112 gr 170 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 640 x 1136 pixel 1080 x 1920 pixel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın Beyaz, Siyah, Altın, Rose Gold
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 60.8% 72.3%
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 401 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 1.2 MP, 720p@30fps, yüz tanıma, FaceTime 5 MP, f/1.9, LED flaş
Arka Kamera 8 MP, 3264 x 2448 piksel, otofokus, çift-LED flaş 13 MP, f/1.9, 28mm, otofokus, LED flaş
Kamera Özellikleri 1/3' Sensör boyutu, 1.5 mikron piksel boyutu, eş zamanlı HD video ve resim kaydı, dokunmatik odaklama, geo-tagging, yüz/gülümseme algılama, HDR Geo-tagging, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps, 720p@120fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 2 Çekirdek, 1.3 GHz Cyclone 8 Çekirdek, 1.6 GHz
Grafik İşlemcisi PowerVR G6430
Dahili Hafıza/RAM 16/32/64 GB, 1 GB RAM DDR3 16 GB, 3 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok Var
Anakart Apple A7
Batarya 1560 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi 250 Saat
Konuşma Süresi 10 Saat
Müzik Süresi 40 Saat
Sar Değeri 1.00 W/kg (kafa) - 0.80 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP v4.1, A2DP
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 7.2 5.7
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2013 23 Mart 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Kırılmaya dayanıklı cam, oleofobik kaplama

Diğer Özellikleri
Liste Seçim Yok Seçim Yok

2 Yorum “Apple iPhone 5s ve Samsung Galaxy J7 (2016) karşılaştırması

    yunus Yazar
    //

    j 7 daha iyi alıcaklara tavsiyem..

    Tevrat alemdar Yazar
    //

    Bncede j 7 sanki daha iyi

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