Apple iPhone 6 Plus ve LG V30s Thinq karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|158.1 x 77.8 x 7.1 mm
|151.7 x 75.4 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|172 gr
|158 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|P-OLED
|Ekran Boyutu
|5.5"
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2880 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.8%
|81.2%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|92.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|537 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
|Mavi, Platin Gri
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|1.2 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
|1,12μm piksel
1/5" sensör
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|8 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.6
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
PDAF
Lazer Otomatik Odalama
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@60fps
720p@240fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A8
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|1.4 GHz Typhoon
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|2
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR GX6450
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|16 GB
64 GB
128 GB
|128 GB
|Ram
|1 GB
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var (Apple Pay)
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2915 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|384 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.5
|80.75
|Çıkış Tarihi
|26 Eylül 2014
|28 Şubat
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici