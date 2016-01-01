Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
LG V30s Thinq
LG V30s Thinq
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.1 x 77.8 x 7.1 mm 151.7 x 75.4 x 7.3 mm
Ağırlığı 172 gr 158 gr
Ekran Türü IPS LCD P-OLED
Ekran Boyutu 5.5" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2880 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.8% 81.2%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 537 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın Mavi, Platin Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 1.2 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm 		1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 8 MP 16 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
PDAF
Lazer Otomatik Odalama
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@240fps		2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A8 Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 1.4 GHz Typhoon 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 2 8
Grafik İşlemcisi PowerVR GX6450 Adreno 540
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB 		128 GB
Ram 1 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 2915 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi 384 Saat Saat
Konuşma Süresi 24 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.5 80.75
Çıkış Tarihi 26 Eylül 2014 28 Şubat
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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