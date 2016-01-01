Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.1 x 77.8 x 7.1 mm 149.2 x 70.6 x 8.4 mm
Ağırlığı 172 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.6"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.8% 75.6%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 79.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın Siyah, Orkide gri, altın, mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 1.2 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@240fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A8 Exynos 7885 Octa
İşlemci 1.4 GHz Typhoon 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 2 8
Grafik İşlemcisi PowerVR GX6450 Mali-G71
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB 		32 GB
64 GB
Ram 1 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 2915 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 384 Saat Saat
Konuşma Süresi 24 Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.5 78.5
Çıkış Tarihi 26 Eylül 2014 06 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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