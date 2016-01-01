Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 6 Plus
Vestel Venus 5530
Vestel Venus 5530
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.1 x 77.8 x 7.1 mm 153 x 77 x 8.5 mm
Ağırlığı 172 gr 151 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.8% 70.79%
Ekran Hacmi 83.4 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın Altın, Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 1.2 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@240fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A8
İşlemci 1.4 GHz Typhoon 1.3 GHz Quad-Core
Çekirdek Sayısı 2 4
Grafik İşlemcisi PowerVR GX6450
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB 		16 GB
Ram 1 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
NFC Var (Apple Pay) Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 2915 mAh 2920 mAh
Bekleme Süresi 384 Saat Saat
Konuşma Süresi 24 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.5 51.75
Çıkış Tarihi 26 Eylül 2014 21 Haziran 2017
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü

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