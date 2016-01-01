Apple iPhone 6 Plus ve Vestel Venus 5530 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|158.1 x 77.8 x 7.1 mm
|153 x 77 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|172 gr
|151 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.8%
|70.79%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|267 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Uzay Gri / Siyah , Gümüş / Beyaz, Altın
|Altın, Kırmızı
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|1.2 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@60fps
720p@240fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A8
|İşlemci
|1.4 GHz Typhoon
|1.3 GHz Quad-Core
|Çekirdek Sayısı
|2
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR GX6450
|Dahili Hafıza
|16 GB
64 GB
128 GB
|16 GB
|Ram
|1 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
|NFC
|Var (Apple Pay)
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2915 mAh
|2920 mAh
|Bekleme Süresi
|384 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|v4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.5
|51.75
|Çıkış Tarihi
|26 Eylül 2014
|21 Haziran 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü