Apple iPhone 6 ve Casper VIA A1 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|138.1 x 67 x 6.9 mm
|153 x 75.26 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|129
|171
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.7"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|750 x 1334 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Uzay Gri/Siyah, Gümüş/Beyaz, Altın
|Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|65.8%
|72.4%
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|1.2 MP
|8 MP
|Arka Kamera
|8 MP
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
1.5µm Piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Zamanlayıcı
HDR
Auto HDR
|Arka Kamera Video Çözünürlüğü
|1080p@60fps
720p@240fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A8
|MediaTek MT6755M (Helio P10)
|İşlemci
|1.4 GHz Typhoon
|4 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53 ve 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR GX6450
|Mali-T860 MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
64 GB
128 GB
|64 GB
|Ram
|1 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var (Apple Pay)
|Yok
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|1810 mAh
|3130 mAh
|Bekleme Süresi
|250
|560
|Konuşma Süresi
|14
|38
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot
|802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|v4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|85.25
|78.5
|Çıkış Tarihi
|16 Eylül 2014
|03 Ağustos 2016
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|300 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Diğer teknik özellikleri
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
Emine Yazar
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A1 de parmak izi okuyucu var yanlış bilgi veriyosunuz
Selin Polat
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Düzelttik efendim, uyarınız için teşekkür ederiz.
Anonim Yazar
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iphone 6 bence bazı ozelikler az olsaada kolay bozulmuyo a1 ise cabuk ısınır şar cabuk biter