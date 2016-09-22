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Apple iPhone 6 ve Casper VIA A1 karşılaştırması

Cepkolik » Apple iPhone 6 ve Casper VIA A1 karşılaştırması
Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Casper VIA A1
Casper VIA A1
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.1 x 67 x 6.9 mm 153 x 75.26 x 7.6 mm
Ağırlığı 129 171
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri/Siyah, Gümüş/Beyaz, Altın Altın
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 65.8% 72.4%
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 401 PPI
Kamera Özellikleri
Ön Kamera 1.2 MP 8 MP
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Çift Led flaş
1.5µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Hızlı Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Zamanlayıcı
HDR
Auto HDR
Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@240fps 		1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Apple A8 MediaTek MT6755M (Helio P10)
İşlemci 1.4 GHz Typhoon 4 Çekirdek, 1.8 GHz ARM Cortex-A53 ve 4 Çekirdek, 1.0 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi PowerVR GX6450 Mali-T860 MP2
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB 		64 GB
Ram 1 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Yok
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 1810 mAh 3130 mAh
Bekleme Süresi 250 560
Konuşma Süresi 14 38
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi hotspot 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning Type-C
Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.25 78.5
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2014 03 Ağustos 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
Diğer teknik özellikleri ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
3 Yorum “Apple iPhone 6 ve Casper VIA A1 karşılaştırması

    Emine Yazar
    //

    A1 de parmak izi okuyucu var yanlış bilgi veriyosunuz

      Düzelttik efendim, uyarınız için teşekkür ederiz.

    Anonim Yazar
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    iphone 6 bence bazı ozelikler az olsaada kolay bozulmuyo a1 ise cabuk ısınır şar cabuk biter

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