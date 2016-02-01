Apple iPhone 6 ve HTC Desire 501 dual sim karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|138.1 x 67 x 6.9 mm
|128.5 x 66.7 x 9.8 mm
|Ağırlığı
|129 gr
|130 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.7"
|4.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|750 x 1334 Piksel
|480 x 800 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.8%
|61.4%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|217 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Uzay Gri/Siyah, Gümüş/Beyaz, Altın
|Siyah, Beyaz, Pembe
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|1.2 MP
|MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
|Video Çözünürlüğü
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|8 MP, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@60fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A8
|NovaThor U8500
|İşlemci
|1.4 GHz Typhoon
|2 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A9
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR GX6450
|Mali-400
|Dahili Hafıza
|16 GB
64 GB
128 GB
|Ram
|1 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var (Apple Pay)
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|1810 mAh
|2100 mAh
|Bekleme Süresi
|250 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|Lightning
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|85.25
|0
|Çıkış Tarihi
|16 Eylül 2014
|28 Şubat 2014
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici