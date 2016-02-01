Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
HTC Desire 501 dual sim
HTC Desire 501 dual sim
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.1 x 67 x 6.9 mm 128.5 x 66.7 x 9.8 mm
Ağırlığı 129 gr 130 gr
Ekran Türü IPS LCD Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.7" 4.3"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 480 x 800 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.8% 61.4%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 217 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri/Siyah, Gümüş/Beyaz, Altın Siyah, Beyaz, Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 1.2 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP 8 MP, Otomatik odaklama, LED flaş MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A8 NovaThor U8500
İşlemci 1.4 GHz Typhoon 2 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A9
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi PowerVR GX6450 Mali-400
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB
Ram 1 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 1810 mAh 2100 mAh
Bekleme Süresi 250 Saat Saat
Konuşma Süresi 14 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı Lightning microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.25 0
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2014 28 Şubat 2014
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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