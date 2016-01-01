Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Nokia 8 Sirocco
Nokia 8 Sirocco
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.1 x 67 x 6.9 mm 140.9 x 73 x 7.5 mm
Ağırlığı 129 gr 140 gr
Ekran Türü IPS LCD P-OLED
Ekran Boyutu 4.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.8% 81.1%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri/Siyah, Gümüş/Beyaz, Altın Temperli Mavi, Parlak Mavi, Çelik, Parlak Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 1.2 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm 		1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 8 MP 12 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.75
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@240fps		2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A8 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835
İşlemci 1.4 GHz Typhoon 4 Çekirdek, 2.5 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi PowerVR GX6450 Adreno 540
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB 		128 GB
Ram 1 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 1810 mAh 3260 mAh
Bekleme Süresi 250 Saat 495 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat 22 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.25 81.75
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2014 5 Nisan 2018
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat13 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 4.0
Qi Kablosuz şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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