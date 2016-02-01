Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Samsung C3590
Samsung C3590
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.1 x 67 x 6.9 mm 100.9 x 50.9 x 17.3 mm
Ağırlığı 129 gr 99 gr
Ekran Türü IPS LCD TFT 256K Renk
Ekran Boyutu 4.7" 2.4"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 240 x 320 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.8% 34.7%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 167 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri/Siyah, Gümüş/Beyaz, Altın Siyah, Gümüş, Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 1.2 MP MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@240fps		Yes

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A8
İşlemci 1.4 GHz Typhoon 416 MHz
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi PowerVR GX6450
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB
Ram 1 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		Yok
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 1810 mAh 800 mAh
Bekleme Süresi 250 Saat 460 Saat
Konuşma Süresi 14 Saat 12 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Yok
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.0, A2DP, LE Var
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı Lightning microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.25 0
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2014 24 Ekim 2013
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 7.2/0.384 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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