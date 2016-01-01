Apple iPhone 6
Apple iPhone 6
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.1 x 67 x 6.9 mm 159.9 x 75.7 x 8.3 mm
Ağırlığı 129 gr 191 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 4.7" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 750 x 1334 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 65.8% 75.5%
Ekran Hacmi 60.9 cm2 91.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 326 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Uzay Gri/Siyah, Gümüş/Beyaz, Altın Siyah, orkide gri, altın, mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 1.2 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri Facetime
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps
720p@240fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Apple A8 Exynos 7885 Octa
İşlemci 1.4 GHz Typhoon 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi PowerVR GX6450 Mali-G71
Dahili Hafıza 16 GB
64 GB
128 GB 		32 GB
Ram 1 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 1810 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi 250 Saat Saat
Konuşma Süresi 14 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Lightning USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.25 80.5
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2014 06 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Oleophobic Kaplama Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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