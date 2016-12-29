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Apple iPhone 6s Plus ve Lenovo P2 karşılaştırması

Cepkolik » Apple iPhone 6s Plus ve Lenovo P2 karşılaştırması
Apple iPhone 6s Plus
Lenovo P2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 158.2 x 77.9 x 7.3 mm 153 x 76 x 8.5 mm
Ağırlığı 192 g 177 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Rose Altın Şampanya altın, Grafiti Gri
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 67.7% 71.7%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, yüz tanıma, HDR, panorama 5 MP
Arka Kamera 12 MP, f/2.2, 29mm, faz algılama Otomatik odaklama, çiftl-LED (dual tone) flaş, optik görüntü sabitleme 13 MP, Otomatik odaklama, çift LED Flaş
Kamera Özellikleri 1/3" sensör boyutu, 1.22 µm piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 8MP görüntü kayıt, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılayıcı, HDR (foto/panorama) Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
Video Özellikleri 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps, optik sabitleme 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 2 Çekirdek, 2 GHz 8 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
Grafik İşlemcisi M9 Adreno 506
Dahili Hafıza/RAM 16/64/128 GB, 2 GB RAM 64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var (Apple Pay) Var
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Yok Var
Anakart Apple A9 Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
Batarya 2750 mAh 5100 mAh
Bekleme Süresi 384 Saat 768 Saat
Konuşma Süresi 24 Saat 79 Saat
Müzik Süresi 80 Saat
Sar Değeri 0.93 W/kg (kafa) - 0.98 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
Usb Bağlantısı Yok microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 8.5 6.9
Çıkış Tarihi 16 Eylül 2015 23 Eylül 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri İyon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama

Diğer Özellikleri
Liste ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 Yorum “Apple iPhone 6s Plus ve Lenovo P2 karşılaştırması

    ali özcan Yazar
    //

    cep koliğin iki yorumunu okudum . İkisi arasında tutarsızlik var. Bir kanıya varmak zor.

      Biraz açıklar mısınız ?

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