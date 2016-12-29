Apple iPhone 6s Plus ve Lenovo P2 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|158.2 x 77.9 x 7.3 mm
|153 x 76 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|192 g
|177 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Şampanya altın, Grafiti Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|67.7%
|71.7%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|401 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, yüz tanıma, HDR, panorama
|5 MP
|Arka Kamera
|12 MP, f/2.2, 29mm, faz algılama Otomatik odaklama, çiftl-LED (dual tone) flaş, optik görüntü sabitleme
|13 MP, Otomatik odaklama, çift LED Flaş
|Kamera Özellikleri
|1/3" sensör boyutu, 1.22 µm piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, eş zamanlı 4K video ve 8MP görüntü kayıt, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılayıcı, HDR (foto/panorama)
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
|Video Özellikleri
|2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps, optik sabitleme
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2 GHz
|8 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
|Grafik İşlemcisi
|M9
|Adreno 506
|Dahili Hafıza/RAM
|16/64/128 GB, 2 GB RAM
|64 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var (Apple Pay)
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var
|Anakart
|Apple A9
|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
|Batarya
|2750 mAh
|5100 mAh
|Bekleme Süresi
|384 Saat
|768 Saat
|Konuşma Süresi
|24 Saat
|79 Saat
|Müzik Süresi
|80 Saat
|Sar Değeri
|0.93 W/kg (kafa) - 0.98 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|v4.1, A2DP, LE
|Usb Bağlantısı
|Yok
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|8.5
|6.9
|Çıkış Tarihi
|16 Eylül 2015
|23 Eylül 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|İyon-güçlendirilmiş cam, oleofobik kaplama
|Diğer Özellikleri
|Liste
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
ali özcan Yazar
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cep koliğin iki yorumunu okudum . İkisi arasında tutarsızlik var. Bir kanıya varmak zor.
Selin Polat
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Biraz açıklar mısınız ?