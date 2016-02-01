Apple iPhone 6s ve Huawei Enjoy 6c karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|138.3 x 67.1 x 7.1 mm
|143.5 x 69.9 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|138 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|AMOLED
|Ekran Boyutu
|4.7"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|750 x 1334 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|65.6%
|68.7%
|Ekran Hacmi
|60.9 cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|326 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var, 5 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Altın, Gümüş, Pembe
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
31mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Apple A9
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.84 GHz Twister
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|2
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR GT7600
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|16 GB
64 GB
128 GB
|32 GB
|Ram
|2 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Hall Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
RGB Işık Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
Renk Spektrumu
Touch ID
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var (Apple Pay)
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|1715 mAh
|3020 mAh
|Bekleme Süresi
|240 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|86.75
|81
|Çıkış Tarihi
|16 Eylül 2015
|20 Nisan 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici